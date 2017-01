”M-am născut pentru a doua oară la 38 de ani”

Viața unui pacient român care a suferit un transplant de organ nu este deloc ușoară. După marele obstacol al vieții, intervenția chirurgicală salvatoare - transplantul, drumul pe care trebuie să-l parcurgă este anevoios. Dar cu toții sunt luptători, veseli și foarte optimiști. Așa l-am regăsit și pe Nelu Băjan, de 47 de ani, din Constanța, la prima ediție a Școlii de Vară a pacienților cronici, inițiată și organizată de Asociația Transplantaților din România (ATR), la Mangalia, în perioada 25 - 30 septembrie, în colaborare cu primăria și sanatoriul din localitate. Cu zâmbetul pe buze, dar și cu mari emoții, a retrăit povestea vieții sale. Și-a adus aminte cum, aflat în timpul armatei, a trebuit să meargă la doctor pentru că se simțea tot mai obosit. Nici prin cap nu i-a trecut că oboseala era cauzată de o boală cumplită: insuficiență renală. Vestea că trebuie să urmeze ședințe de dializă, după care transplant, a căzut mai ceva ca un trăznet asupra lui. Știa că trebuie să renunțe la activitatea din armată, de care era îndrăgostit. Și-a luat inima în piept și a urmat pas cu pas sfaturile primite de la medici, fiind aproape sigur că va trece peste tot și că viața sa va fi aproape ca înainte. Inevitabilul s-a produs. A urmat transplantul renal. Organul salvator a fost donat chiar de prietenul său cel mai bun din copilărie, mai mare cu doar o lună decât el, căruia îi va fi veșnic recunoscător. ”M-am născut a doua oară la 38 de ani. Am stat o perioadă lungă la Cluj, acolo unde am făcut transplantul. Am trecut peste tot cu bine”, a povestit Nelu Băjan. El mulțumește soției, care i-a fost aproape în tot acest timp, dar și tuturor celor care au înțeles actul donării de organe. ”O viață pierdută este o viață câștigată pentru altcineva. Toți pacienții care află că trebuie să facă un transplant nu trebuie să dispere. Pentru toți există o speranță, așa cum a fost și pentru mine”, spune el. În acest an se împlinesc 10 ani de când a primit rinichiul salvator de la bunul său prieten, gest pe care nu-l va uita niciodată.

DE 20 DE ANI TRĂIEȘTE CU RINICHIUL MAMEI Optimistă și plină de viață este și Cerasela Szalntai, din Zalău, aflată și ea la Școala de Vară de la Mangalia. Are 46 de ani, iar în urmă cu aproape 20 de ani a suferit un transplant renal. Mama sa i-a dat viață pentru a doua oară. Situația ei este una specială. ”Atunci, medicii mi-au spus că aproape 10 ani îmi va fi bine cu rinichiul primit și că, după aceea, va trebui să am un nou transplant. Au trecut 20 de ani. Abia acum organismul se resimte. Din păcate, am și alte probleme de sănătate și trebuie să aștept. Am fost depistată și cu virusul hepatitei C”, a spus femeia. A reușit să treacă peste toate datorită familiei care a susținut-o în permanență.

PACIENTUL CRONIC - ÎNTR-O RELAȚIE DE CĂSNICIE CU BOALA Vicepreședintele ATR, Amali Teodorescu, a explicat ce înseamnă suferința pentru un bolnav cronic în România. Cum mulți nu știu în ce parte să o ia atunci când primesc vestea, Școala de Vară le vine în ajutor. ”Pacientul cronic este un pacient într-o relație de căsnicie de lungă durată cu afecțiunea. Și atunci trebuie să învețe să trăiască cu ea, și cu bune, și cu rele, să nu se sperie de ea, să învețe să monitorizeze și să gestioneze situațiile de criză, să știe când să se adreseze medicului, psihologului, să știe că, în viața lui, boala nu înseamnă o barieră, ci ceva cu care trebuie să mergi mai departe, să conviețuiești”, a explicat vicepreședintele. În cadrul școlii vor sta la dispoziția bolnavilor un psiholog, un nutriționist, un kinetoterapeut, dar și câțiva medici. Nu în ultimul rând, bolnavilor li se va explica și cât de importantă este mișcarea. ”Vrem ca pacientul cronic cu insuficiență de organ vital în fază terminală să învețe să trăiască cu afecțiunea pe care o are. Astfel, scopul Școlii de Vară este să-l învățăm să se integreze și mai ales să gestioneze, sub supraveghere și cu sprijinul medicilor specialiști, dar și al medicului de familie, starea de boală, așa încât să fie stabil pe perioade lungi de timp. Prin activitățile școlii ne propunem să-l învățăm pe pacient drumul spre starea de echilibru”, a declarat, la rândul său, președintele ATR, Gheorghe Tache.

Pe listele de așteptare în România sunt peste 3.000 de pacienți, ponderea cea mai mare fiind cea de transplant renal. ”Din fericire, avem un program național de transplant bine ancorat. Noi vrem să mulțumim, totodată, atât Primăriei Mangalia, cât și Primăriei Constanța, care au informat populația în acest sens, așa cum au făcut multe altele din țară. Efectele s-au văzut. Anul trecut a fost un record în ceea ce privește donarea de organe de la persoanele aflate în moarte cerebrală”, a adăugat președintele ATR.