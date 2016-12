”Men In Black” revine în varianta 3D

Cel de-al treilea film din franciza ”Men In Black”, cu Will Smith într-unul dintre rolurile principale, va fi filmat cu ajutorul tehnologiei 3D, au anunţat reprezentanţii studiourilor Columbia Pictures. Tommy Lee Jones, care a jucat alături de Will Smith în primele două lungmetraje din această comedie SF - aceştia interpretând rolurile a doi agenţi FBI care urmăresc extratereştri invadatori - se află în negocieri avansate pentru a-şi relua rolul în pelicula ”Men In Black III”. Filmul va fi lansat pe 25 mai 2012, potrivit studiourilor Columbia Pictures. La rândul său, Josh Brolin se află şi el în discuţii avansate cu producătorii filmului. ”Men In Black III” va fi regizat de Barry Sonnenfeld, iar Steven Spielberg va fi producător executiv.

Primele două filme din serie au avut încasări totale de 1,03 miliarde de dolari pe plan mondial.