Primarul Radu Mazăre, a criticat-o dur ieri pe ministreasa Mediului, Sulfina Barbu, pentru acuzele gratuite lansate de la Bucureşti la adresa administraţiei publice din Constanţa şi sesizarea înaintată către Departamentul Naţional Anticorupţie, privind înstrăinarea unor sectoare de plajă care ar face parte din domeniul public inalienabil al statului. ”Ministra Mediului este o proastă! Nu vedeţi că a distrus turismul, ne-a oprit şoseaua de coastă şi acum nu a mai găsit altă soluţie decît să mă reclame la DNA?”, a declarat Radu Mazăre. El a prezentat în faţa reprezentanţilor mass-media o serie de documente, semnate inclusiv de reprezentanţii Direcţiei Ape Dobrogea Litoral, înainte de 2000, care delimitează clar vecinătăţile dintre domeniul public al statului şi domeniul privat al Primăriei. În baza acestor documente, municipalitatea a concesionat terenuri agenţilor economici, prin licitaţie publică sau vînzare directă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Radu Mazăre a declarat că nu va răspunde în niciun fel noilor atacuri ale ministresei. „Ce să mai fac acţiuni în instanţă?! Sulfina Barbu n-a verificat documentele şi e o proastă”.

Reacţia dură a primarului Constanţei, Radu Mazăre, a venit după ce Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) a sesizat procurorii anticorupţie în legătură cu vînzarea către persoane private a 23.000 de metri pătraţi de plajă din zona Cazinoului din Mamaia, de către autorităţile locale. Secretarul de stat în MMGA, Ana Lucia Varga, a declarat ieri că plaja este domeniu public al statului şi este gestionat de Administraţia Naţională "Apele Române" şi că, potrivit Legii 219 din 1998, domeniul public este inalienabil. "Nu ştiu cum a fost posibilă o astfel de tranzacţie. Sperăm să ne spună Departamentul Naţional Anticorupţie", a declarat, la rîndul său, ministrul Mediului, Sulfina Barbu, într-o conferinţă de presă. Ministrul Barbu nu a putut preciza locaţia exactă a plajei care nu mai este domeniu public, însă directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române", Mădălin Mihailovici, a spus că este vorba despre o porţiune de plajă din zona Casino din Mamaia. "Incredibil, dar adevărat!", s-a grăbit să se înfoaie Mihailovici, cînd a vorbit despre situaţia suprafeţei de plajă. El a explicat că cei 23.000 de metri pătraţi de plajă ar fi fost închiriaţi de la stat de către firma “Cub Internaţional SV” SRL, care a constatat, după ce a semnat contractul pentru o suprafaţă dublă, că porţiunea respectivă a fost trecută din domeniul public în domeniul privat al Primăriei Constanţa. ”Probabil că a fost vîndută mai departe, însă nu noi trebuie să aflăm lucrurile acestea", a spus Mihailovici.

”M-am săturat de proştii ăştia”

Bucata de plajă la care fac referire reprezentanţii MMGA este, conform afirmaţiilor primarului Radu Mazăre, plaja aferentă amenajării pasarelei pietonale şi portului turistic care urma a fi construite în Mamaia, proiect sistat de ministrul Sulfina Barbu. ”S-a făcut o translatare de teren pentru ca noi să putem demara investiţia”, a declarat ieri directorul Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei, Ramona Dospinescu. „Ministra Mediului e o proastă”, a declarat, la rîndul său, primarul Radu Mazăre, care a adăugat: “Erau documente încheiate pentru APC. Voiam să facem portul turistic. Vroiam să facem pasagere şi să aducem turişti. Nu era pentru mine... Sînt nişte proşti toţi”. Primarul a prezentat jurnaliştilor o serie de documente care atestă că municipalitatea Constanţa nu a înstrăinat nicio palmă de plajă din domeniul public inalienabil. Printre documentele arătate ieri de primar se numără acte de proprietate asupra plajei, care au ca titular Primăria, emise la începutul secolului trecut. „Primăria Municipiului Constanţa, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului de Miniştri din 1905 este proprietara întregii staţiuni Mamaia. În conformitate cu Decizia din 1958 din jurnalul Consiliului de Miniştri de la acea vreme, se adevereşte faptul că Primăria este proprietară din 1905 pe staţiunea Mamaia. În 20 martie 2000, împreună cu Compania Naţională Apele Române, pe vremea cînd eu nu eram primar, s-a semnat delimitarea domeniului privat al municipalităţii şi domeniul public al Apelor Române, respectiv plajele, prin protocolul semnat de fostul primar, Gheorghe Mihăeşi. Aici avem limitele estice, cu planurile semnate. E o proastă ministra! Aceste acte au fost întocmite pentru că era obligatoriu să se delimiteze domeniul public de interes naţional de domeniul privat al municipiului Constanţa”, a arătat Radu Mazăre. Tot ieri, Radu Mazăre a declarat că primăria are acte de proprietate, întărite de Hotărîri de Guvern, pentru faleza de la plaja Modern pînă la Pescărie şi Portul Tomis, documente emise înainte de primul său mandat de primar. În privinţa vînzărilor de terenuri din staţiunea Mamaia, primarul Constanţei a declarat: ”Sîntem proprietari şi am vîndut în conformitate cu actele găsite la Primărie de pe vremea primarului Mihăeşi. Am vîndut terenuri de vreo 20 de milioane de euro, iar vînzările s-au făcut conform legii. Dacă societatea care a cumpărat este provenită din privatizare directă, vînzarea s-a făcut în conformitate cu legea privatizării, prin negociere directă, iar dacă nu, vînzarea s-a făcut pe bază de licitaţie. Toate aceste vînzări au fost aprobate în Consiliul Local Municipal, cu raport de evaluare. Mai mult, toate licitaţiile şi vînzările directe au fost verificate de Curtea de Conturi, care ne-a acordat descărcare de gestiune”.

În finalul conferinţei, Radu Mazăre a declarat că nu intenţionează să-i cheme în instanţă pe reprezentanţii MMGA pentru gravele acuze pe care i le-au adus: ”M-am săturat de proştii ăştia. Ce să mai fac acţiuni în instanţă?! Sulfina Barbu n-a verificat documentele şi e o proastă. Nu vedeţi că a distrus turismul, ne-a oprit şoseaua de coastă şi acum nu a mai găsit altă soluţie decît să mă reclame la DNA?”