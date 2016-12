”Miracolul dumnezeiesc” de la Poiana

În ultima vreme, suntem tot mai preocupați de nutriție și sănătate şi încercăm să reducem consumul de carne, introducând în alimentație așa-numita hrană vie, adică produse vegetariene consumate în stare naturală. Specialiștii spun că una dintre cele mai sănătoase plante este orzul verde, care are numeroase beneficii pentru sănătate. Regimul cu orz verde a fost descoperit în Japonia. Un medic nipon, dr. Ioshihide Hagiwara, a analizat efectul sucului de orz verde asupra organismului și a arătat că este un tonic general, aducând un plus de vitalitate organismului. El a făcut un studiu experimental și a descoperit că orzul este un adevărat medicament, care conține cele mai valoroase elemente necesare corpului omenesc și, totodată, este un produs cu efecte terapeutice excelente. El tratează o gamă largă de afecțiuni, printre care și anemie, anorexie, osteoporoză, astm bronșic, hipertensiune arterială sau chiar cancer. Toate aceste beneficii se trag de la conținutul crescut al orzului în vitamine, minerale și nutrienți.

SĂNĂTATE LA PAHAR Rodica Pică s-a hotărât să facă o cură cu suc de orz verde după ce a observat că, atunci când ajungea dimineața la serviciu, se simțea slăbită, ca după o noapte de nesomn. De trei săptămâni, ea consumă în fiecare dimineață, pe stomacul gol, 50 ml de suc de orz verde, proaspăt preparat. ”Mi-am făcut un abonament și îmi cumpăr în fiecare dimineață suc de orz verde. Nu mă mai dor încheieturile, nu mai am amețeli, dureri de cap și mă simt plină de viață. Săptămâna viitoare vreau să mai îmi fac niște analize, dar deocamdată sunt foarte bucuroasă și vă sfătuiesc să consumați cu încredere”, a spus femeia. Alături de ea, alți constănțeni care suferă de diverse afecțiuni, sau care pur și simplu vor să se simtă mai tineri și plini de viață, urmează cura cu suc de orz verde. Cu toții ne-au mărturisit că sucul este sănătate la pahar. Mai mult, ei spun că nu are contraindicații și este recomandat și copiilor, chiar și celor de vârste fragede. Alexandra Andrei are 10 ani și suferă de diabet. De când a descoperit orzul verde, a observat că se simte mult mai bine.

ATELIERUL MICILOR BOTANIȘTI, LA POIANA Fetița a participat vineri, 3 aprilie, alături de mai mulți elevi din clasa a IV-a C ai Liceului Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu, la un atelier inedit care a avut loc la „Ferma Naturală de la Poiana”, în județul Constanța. Lecţiile din cadrul ”Atelierului micilor botaniști” au inclus sădirea unor flori, pe care micuții au învățat cum să le îngrijească, dar și prepararea unei băuturi naturale, pe bază de suc de orz verde, miere și lămâie. Cu multă dexteritate, cei mici au ajutat la prepararea unei băuturi delicioase, dar în acelaşi timp sănătoase. La sfârșit, ei nu au plecat cu mâna goală, ci au fost răsplătiți cu pomișori, cu fire de zmeură și flori înrădăcinate pe care trebuie să le planteze și să le îngrijească așa cum au fost învățați în cadrul atelierului. ”A fost o experiență nemaipomenită pentru ei. Au învățat ceva practic astăzi, au și băut sucul de orz, nu s-au strâmbat, ci din contră, au fost încântați”, a declarat un profesor pentru învățământul primar al Liceului ”I. Podaru” din Ovidiu, Alina Oniciuc. Cel care i-a introdus pe micuți în arta grădinăritului și a alimentației sănătoase este nimeni altul decât Silvian Miron, cunoscut de constănțeni pentru prăjiturile delicioase pe care le prepară, dar și pentru atelierele de ciocolată cu care îi încântă pe copii cu diverse ocazii. ”Silvian, la atelierul de ciocolată, ne-a obișnuit cu prezentări deosebit de atractive, dar aceasta a fost una care le-a întrecut pe toate celelalte. Este un exemplu de colaborator din zona privată, care nu este absolvent de institut pedagogic sau universitate de profil, dar care dovedește un talent deosebit, pricepere și vocație excepțională în a comunica cu copiii”, a spus inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Răducu Popescu.

BINECUVÂNTAREA PĂRINȚILOR DE LA MUNTELE ATHOS Silvian Miron deține, la Poiana, o fermă naturală, unde cultivă de aproximativ o lună și jumătate orz verde, din care produce suc proaspăt, pe care apoi îl vinde. ”Cam doi ani la rând am încercat să mă ocup cu roșii terapeutice. Îmi doream să găsesc un produs care să contribuie la sănătatea omului. Acum pot să spun că l-am găsit, pentru că orzul verde le întrece cu mult. Planta de orz tânără, aflată în prima parte a vieții, dă organismului tot ce are nevoie. E un miracol dumnezeiesc. Am fost la Muntele Athos și am primit binecuvântarea Părinților de acolo pentru acest proiect. Am făcut și teste ale solului, la un laborator în Italia, și s-a dovedit că este de o calitate bună”, a explicat Silvian Miron. ”E frumos că Silvian Miron s-a gândit să aducă copiii mai aproape de natură, să înființeze acest atelier deosebit. E important pentru ei să vadă ce înseamnă sănătatea, cum se îngrijește o plantă, dar și cum să mănânce natural”, a spus primarul orașului Ovidiu, George Scupra, prezent la eveniment.