”Mr. Peabody & Sherman”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul de animaţie ”Mr. Peabody & Sherman”, de Rob Minkoff, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 21,2 milioane de dolari, de vineri până duminică. Filmul urmăreşte aventurile câinelui Peabody (cu vocea lui Ty Burrell), cea mai deşteaptă creatură din lume. Când stăpânul său, băieţelul Sherman (vocea asigurată de Max Charles), alege să folosească fără permisiune maşina timpului, numită WABAC, în istorie încep să apară schimbări, iar lucrurile scapă de sub control, cu consecinţe dezastruoase, dar şi nemaipomenit de amuzante.

Filmul ”300: Rise of an Empire”, care reia acţiunea din ”300 - Eroii de la Termopile”, pierde poziţia de lider şi ajunge pe locul al doilea, cu încasări de 19,1 milioane de dolari. Filmul de acţiune ”Need for Speed: Începuturi”, în regia lui Scott Waugh, se situează pe locul al treilea, cu încasări de 17,8 milioane de dolari. Locul al patrulea în clasament este ocupat de thrillerul ”Non Stop”, cu Liam Neeson în rolul principal, care a obţinut încasări de 10,6 milioane de dolari. Pe locul al cincilea în box office debutează comedia ”The Single Moms Club”, în regia lui Tyler Perry, cu încasări de 8,3 milioane de dolari.