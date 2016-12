”Negustorul morţii” sperie justiţia americană

Notorietatea lui Viktor Bout, un rus acuzat în SUA de trafic de armament, căruia i-a fost consacrat un film şi care are propria pagină pe Wikipedia, îngrijorează justiţia americană, care se teme că aceasta i-ar putea influenţa pe juraţii care trebuie să-l judece. ”Interpretat de Nicolas Cage în filmul ”Lord of War”, Viktor Bout, un fost ofiţer al forţelor aeriene ruse, are propria pagină pe site-ul Wikipedia iar numele său generează aproape 500.000 de rezultate la căutarea pe Google. Acest lucru ar putea genera o problemă majoră pentru a garanta că juraţii sunt imparţiali”, a recunoscut, miercuri, judecătoarea federală Shira Scheindlin, în cursul unei audieri preliminare acestui proces, care urmează să se desfăşoare la 11 octombrie.

Juraţii într-un proces din Statele Unite nu trebuie să citească nimic despre cazul de care se ocupă, nici în ziare, nici pe Internet, nici chiar să vorbească despre proces cu prieteni. Dar potrivit lui Scheindlin, în era Internetului, aceste obligaţii au devenit incredibil de dificil de respectat. Judecătoarea a subliniat că nu poate închide juraţii pe timpul procesului, care ar putea dura mai multe săptămâni şi nici să le confişte calculatoarele. Avocaţii lui Viktor Bout au cerut judecătoarei să-i determine pe juraţi să semneze o declaraţie sub jurământ în care se angajează să nu caute pe Internet despre acesta. ”El nu a vândut niciodată arme, nu a acţionat niciodată ca mediator”, a repetat, miercuri, unul dintre ei, Albert Dayan, care l-a descris pe clientul său ca un simplu ”transportator”. Viktor Bout este acuzat că a utilizat o flotă de avioane cargo pentru a transporta arme în Africa, America de Sud şi în Orientul Mijlociu. La New York, el este acuzat mai precis că a încercat să vândă rachete aer-sol gherilelor columbiene FARC. Supranumit ”Negustorul morţii”, el a pledat nevinovat, la 17 noiembrie şi riscă o pedeapsă maximă de închisoare pe viaţă sau cea minimă de 25 de ani, dacă va fi găsit vinovat.