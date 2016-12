”Nu există probe care să demonstreze abuzul de care sunt acuzat”

La Tribunalul București a avut loc, vineri, un nou termen de judecată în dosarul în care președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, este acuzat că nu ar fi permis Curții de Conturi să controleze documentele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP). „Sunt acuzat că nu am permis un control al Curții de Conturi, în condițiile în care eu am delegat atribuțiile pentru ceea ce înseamnă RAJDP în urmă cu patru ani, conform legii, unui vicepreședinte al CJC. Nu este adevărat că am împiedicat ceva. Nu există nici complicitate la abuz în serviciu. Nu există nimic, nicio probă împotriva mea“, a declarat Constantinescu. Șeful CJC a afirmat că nu se poate spune că instituția pe care o conduce a refuzat un control al Curții de Conturi, atât timp cât CJC a fost verificat în fiecare an, din 2010 încoace.

NEVINOVĂȚIE Președintele CJC a vorbit și despre abuzurile comise de procurorii DNA împotriva sa. „Sunt numai minciuni ordinare care trebuie probate. Or, principiul de nevinovăție, garantat de Constituția României și care este călcat cu bocancii de către procurorii DNA, cere ca procurorii să demonstreze vinovăția cetățeanului, nu eu, cetățean român, să îmi demonstrez nevinovăția”, a punctat președintele CJC. Constantinescu a amintit, ca dovadă, că, în perioada în care a fost în arest preventiv, procurorii s-au dat de ceasul morții pentru a căuta probe împotriva lui. ”Păi nu era normal să găsească întâi probele și apoi să dispună urmărirea penală?”, a întrebat, retoric, Constantinescu.