”Nu hrăneam turiștii, produsele expirate erau pentru angajați”

10:33:58 / 07 August 2014

cumva asta este singurul inspector de la DSV si are contract cu toate televiziunile? de o saptamana numai pe ciumpalacul asta il vad la toate televiziunile, in special pe la Neptun. Nu l am vazut si eu sa se duca la un hotel Flora, Laguna, Maibu, Oxford sau celelalte localuri ale interpusilor lui mazare! Nu ca nu e bine ca se dau amenzi si se intrerupe activitatea, dar scoate frate 30 de inspectori din birouri si pune i sa dea burdihanele jos pe teren, la toate unitatile de alimentatie de pe litoral. Atunci sa vezi cum mai raman 2 3 hoteluri deschise si vreo 4 terase....in rest, peste tot este nebunie, horror.