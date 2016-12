”O nouă recesiune pare inevitabilă”

Panica s-a instalat, joi, pe pieţele internaţionale, după ce un comunicat al Rezervei Federale din SUA anunţa că revenirea completă a economiei americane va avea loc peste câţiva ani. Patrick Young, director executiv al firmei de consultanţă economică DV Advisors, a declarat că o nouă recesiune este de neevitat. “În SUA, creşterea economică este anemică. În Europa, creşterea este foarte lentă în majoritatea statelor. China, care a fost un uriaş motor al economiei mondiale, ar putea avea şi ea dificultăţi economice. În concluzie, experţii cred că este inevitabil ca lumea să nu se prăbuşească într-o nouă recesiune”, a declarat Patrick Young. Acesta a mai adăugat că evoluţia economiei americane arată limpede că preşedintele Barack Obama a eşuat în eforturile sale de a redresa ţara. “Banii au fost aruncaţi în scheme uriaşe de lucrări publice, pentru că Obama credea că astfel va evita ajungerea la o nouă criză de genul celei din anii ’30. Dar lumea a evoluat şi nu s-a întâmplat nimic din ce se urmărise iniţial, antreprenorii nu s-au dezvoltat şi nici locuri de muncă noi nu au fost create”, a declarat Patrick Young, care s-a arătat îngrijorat şi de faptul că ”democraţii vor să pună taxe pe tot ce mişcă”. “Ce face SUA o ţară incredibilă din punct de vedere economic este sistemul de încurajare a micilor întreprinzători, oameni cu până la 15 angajaţi, care acum ar vrea să facă şi alte angajări dar sunt speriaţi de birocraţia uriaşă şi de taxele tot mai mari şi mai numeroase”, a concluzionat Young.

BĂNCI ELENE RETROGRADATE Moody\'s Investors Service a anunţat, vineri, revizuirea în scădere, cu două trepte, a ratingului pentru depozitele şi datoriile a opt grupuri bancare din Grecia, încheind acţiunea de revizuire iniţiată la data de 25 iulie. Moody\'s a retrogradat ratingurile pentru depozitele şi datoriile National Bank of Greece SA, EFG Eurobank Ergasias SA, Alpha Bank AE, Piraeus Bank SA, Agricultural Bank of Greece şi Attica Bank SA, de la B3 la Caa2, iar calificativele Emporiki Bank of Greece şi General Bank of Greece au fost revizuite în scădere, de la B1 la B3. În plus, toate ratingurile au o perspectivă negativă, în linie cu perspectiva negativă asociată ratingului suveran al Greciei. Principalele bănci din Grecia sunt prezente şi pe piaţa din România. National Bank of Greece (NBG), care este acţionar majoritar la Banca Românească, EFG Eurobank, care controlează Bancpost, Alpha Bank, Piraeus Bank şi ATE Bank (fosta Mindbank).

Acţiunile băncilor din Grecia au deschis în scădere puternică sesiunea bursieră de vineri, în urma informaţiilor conform cărora una din opţiunile în criza datoriei va fi o intrare ordonată în incapacitate de plată. Acţiunile băncilor elene au scăzut cu 5,2%, faţă de acţiunile marilor bănci europene, care înregistrau creşteri de circa 1,5%. Grecia a negat, vineri, că una din opţiunile în criza datoriei va fi o intrare ordonată în incapacitate de plată iar creditorii privaţi ai Greciei şi-ar putea asuma pierderi de 50% din obligaţiile pe care le deţin.

RECAPITALIZARE BANCARĂ Între 15 şi 20 de bănci europene trebuie să fie recapitalizate, a afirmat, vineri, preşedintele Autorităţii pentru Reglementarea Pieţelor Financiare (AMF), Jean-Pierre Jouyet. Acesta a avertizat că ”situaţia pe pieţele financiare este foarte, foarte îngrijorătoare, existând riscul unei crize sistemice care ar putea determina reintrarea economiei mondiale în recesiune”. Această situaţie este provocată de nivelul ridicat al datoriei în Japonia, dezechilibrele profunde din SUA, unde planurile de relansare nu au avut rezultate excepţionale şi, în Europa, criza datoriilor suverane. Şeful AMF a cerut măsuri urgente la nivel internaţional din partea Europei, Americii şi FMI.

CRIZĂ LA MOSCOVA Preşedintele Dmitri Medvedev s-a întâlnit, vineri, cu bancheri importanţi şi membri ai Guvernului, după ce bursa din Rusia a ajuns la cel mai scăzut nivel din iulie 2010, pe fondul turbulenţelor recente de pe pieţele financiare mondiale. Unele acţiuni au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 12 luni iar rubla s-a depreciat semnificativ din cauza incertitudinilor economice pe plan mondial. Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu 3,4% în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, după un avans de 4,1% în ritm anual, în primele trei luni ale acestui an.