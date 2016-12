”Oblivion. Planeta uitată”, pe primul loc în box office-ul american

Superproducţia hollywoodiană ”Oblivion. Planeta uitată”, un thriller SF cu Tom Cruise în rolul principal, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică. Acest film futurist, realizat cu un buget de producţie de 120 de milioane de dolari, care îi are pe afiş şi pe Morgan Freeman şi Olga Kurylenko, a obţinut 38,2 milioane de dolari în cinematografele din SUA şi Canada, de vineri până duminică.

Filmul ”42”, care prezintă viaţa lui Jackie Robinson, primul jucător de culoare care a evoluat în elita baseball-ului american, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 18 milioane de dolari. Filmul de animaţie ”Croods”, care beneficiază de vocile unor actori cunoscuţi precum Nicolas Cage şi Emma Stone şi prezintă odiseea unei familii din preistorie care încearcă să îşi asigure supravieţuirea, s-a menţinut pe locul al treilea, cu încasări de 9,5 milioane de dolari. Comedia ”Scary Movie 5” a coborât două poziţii, până pe locul al patrulea, cu încasări de 6,3 milioane de dolari. Filmul de acţiune ”G.I. Joe: Represalii / G.I. Joe: Retaliation”, inspirat dintr-o serie de benzi desenate americane, a coborât o poziţie, până pe locul cinci, cu încasări de 5,8 milioane de dolari. Filmul ”The Place Beyond the Pines”, cu Ryan Gosling, Bradley Cooper şi Eva Mendes, a urcat patru locuri şi ajuns pe poziţia a şasea, cu încasări de 4,7 milioane de dolari. Thrillerul ”Cod Roşu la Casa Albă / Olympus Has Fallen” s-a menţinut pe locul al şaptelea şi a obţinut încasări de 4,5 milioane de dolari. Scenariul acestui film de acţiune, care include multe scene spectaculoase, cu Aaron Eckhart în rolul preşedintelui american şi cu Gerard Butler în rolul unui fost agent secret, este construit în jurul unui atac nord-coreean fictiv asupra Casei Albe. Filmul horror ”Cartea morţilor / Evil Dead” a coborât trei poziţii, până pe locul opt, cu încasări de 4,1 milioane de dolari. Acest remake al filmului cult regizat de Sam Raimi în 1981 prezintă povestea unui grup de prieteni care se văd nevoiţi să lupte din toate puterile după ce realizează că sunt urmăriţi de demoni într-o pădure.

Versiunea 3D a filmului ”Jurassic Park” a pierdut trei poziţii şi a coborât pe locul nouă, cu încasări de patru milioane de dolari. Filmul ”Grozavul şi puternicul Oz / Oz The Great and Powerful”, o superproducţie a studiourilor Disney, cu o distribuţie de zile mari, în care strălucesc Rachel Weisz, James Franco, Michelle Williams şi Mila Kunis, a coborât două poziţii şi încheie topul zece al peliculelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de trei milioane de dolari.