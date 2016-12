”Ovidius”, prima universitate românească din rețeaua EIT

La 9 decembrie 2014, Consiliul de Administrație al Institutului European de Inovare și Tehnologie - European Institute of Innovation & Technology (EIT) și Comisia Europeană au anunțat consorțiile care au câștigat apelul pentru formarea de comunități bazate pe cunoaștere și inovație, respectiv consorțiul InnoLife pentru domeniul medical și RawMatTERS pentru domeniul exploatării durabile a resurselor. Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie, este asociată la consorțiul RawMatTERS, devenind în acest fel prima universitate românească inclusă în rețeaua EIT. Consorțiul este format din peste 100 de parteneri din 20 de state membre UE, fiind coordonat de prof. Jens Gutzmer, de la Centrul Helmholtz, din Dresda. Scopul acestui consorțiu este de a contribui la creșterea competitivității și atractivității sectorului european de resurse materiale, prin inovații radicale și încurajarea antreprenoriatului. Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie, ca parte a consorțiului RawMatTERS, va desfășura cercetări în vederea dezvoltării de produse și servicii în domeniul procesării avansate și al reciclării materialelor, punând accent pe nanotehnologii și pe principiile economiei verzi, va sprijini ințierea și dezvoltarea afacerilor în acest sector. Studenții vor avea cel mai mult de câștigat. ”Pentru studenți vor exista oportunități de a participa la programe de masterat și doctorat în domeniul calificărilor inteligente. Ei vor putea studia nanotehnologiile, biotehnologiile, inteligența informatică, industria, precum și implementarea principiilor economiei verzi. Acestea le vor oferi șanse în carieră, atât în România, cât și în străinătate”, a declarat directorul Institutului pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie din cadrul Universității ”Ovidius”, prof. univ. dr. ing. Eden Mamut. Scopul consorțiului este de a contribui la creșterea competitivității și atractivității sectorului european de resurse materiale, prin inovații radicale și încurajarea antreprenoriatului. ”A fost o competiție la care s-au înscris mai multe consorții. Noi am început să lucrăm încă de la începutul anului, împreună cu partenerii din consorțiu. Faptul că am câștigat înseamnă mult, pentru că există fonduri alocate pentru aceste consorții. Se va implementa un sistem de management al proiectelor de inovare, realizând conexiunea dintre universități, întreprinderi, agenții și organizații guvernamentale de profil, dar și societatea civilă și organisme de finanțare”, a mai spus prof. Mamut.