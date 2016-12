”Paranormal Activity”, în fruntea box office-ului nord-american

Horror-ul ”Paranormal Activity”, un film cu un buget minuscul, de doar 11.000 de dolari, a devenit un adevărat fenomen în SUA, generînd încasări de 22 de milioane de dolari de vineri pînă duminică şi ocupînd, astfel, prima poziţie în box office-ul nord-american. Primul lungmetraj regizat de Oren Peli, un fost creator de jocuri video, filmul ”Paranormal Activity” a beneficiat de un marketing ingenios, bazat pe zvonurile care au circulat înainte de lansarea oficială a peliculei. Filmul păşeşte pe urmele lui ”Proiect: Vrăjitoarea / Project Blair Witch” (1999), considerat un adevărat model pentru peliculele cu buget minuscul care au generat încasări foarte mari, producţia reuşind să adune 240 de milioane de dolari pe plan mondial. Povestea filmului ”Paranormal Activity” este de o simplitate dezarmantă, dar are o eficacitate redutabilă: doi tineri americani, speriaţi de zgomotele nocturne din locuinţa lor, decid să lase pornită pe timpul nopţii o cameră de filmat, pentru a surprinde o eventuală activitate paranormală în timp ce ei dorm. Filmat în 2006, filmul a trebuit să aştepte trei ani înainte de a fi lansat în cinematografele din America de Nord şi a beneficiat de sprijinul lui Steven Spielberg.

Pe poziţia a doua în box office-ul nord-american s-a situat un alt film horror, ”Saw VI”, care a generat încasări de 14,8 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare. Pe locul al treilea s-a clasat filmul SF destinat adolescenţilor ”Tărîmul monştrilor / Where the Wild Things Are”, cu încasări de 14,4 milioane de dolari. Filmul prezintă povestea unui băieţel, Max, care devine liderul unei insule populate de creaturi fantastice. Thriller-ul ”Law Abiding Citizen”, cu laureatul premiului Oscar Jamie Foxx şi cu Gerard Butler, a obţinut încasări de 12,7 milioane de dolari de vineri pînă duminică şi a coborît două poziţii, pînă pe locul al patrulea. Comedia ”Vacanţă All Inclusive / Couples Retreat”, care prezintă povestea unui cuplu plecat în vacanţă pe o insulă tropicală, în încercarea de a-şi salva relaţia, a coborît încă un loc, pînă pe poziţia a cincea, cu încasări de 11 milioane de dolari. Regizată de Peter Billingsey, această comedie îl are pe Vince Vaughn în rolul principal. Un alt nou intrat în top 10 este ”Astro Boy”, un film de animaţie ce prezintă povestea unui băieţel care descoperă că este robot, care a intrat direct pe poziţia a şasea, după ce a obţinut încasări de 7 milioane de dolari. Horror-ul ”The Stepfather”, în regia lui Nelson McCormick - despre un bărbat aparent normal care vrea familia perfectă, dar cînd noua sa soţie şi noul fiu vitreg nu se potrivesc tiparului, el plănuieşte să îi ucidă şi să-şi găsească o nouă familie -, s-a situat pe al şaptelea loc, cu încasări de 6,5 milioane de dolari. Un alt film horror, ”Circul ororilor: Asistentul vampirului”, a intrat direct pe locul al optulea, cu încasări de 6,3 milioane de dolari de vineri pînă duminică. Filmul de animaţie ”Stă să plouă cu chiftele”, care spune povestea unui inventator ce a creat o maşină care transformă apa în hrană, s-a situat pe locul al nouălea în box office-ul nord-american, cu încasări de 5,6 milioane de dolari.

Comedia ”Bun venit în Zombieland”, cu Woody Harrelson în rolul principal, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfîrşitul săptămînii trecute, după ce a vîndut bilete în valoare de 4,3 milioane de dolari.