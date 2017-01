”PDL a declanşat genocidul social în România”

Liderul social democrat Adrian Năstase scrie pe blogul său că “PDL şi clientela politică a acestui partid-stat sunt de vină pentru un adevărat genocid-social prin care trece România”. Năstase afirmă că toţi cei care se fac vinovaţi pentru situaţia dezastruoasă a ţării trebuie traşi la răspundere: ”Imaginează-ţi două găleţi. Una este reprezentată de clientela PDL, cealaltă este reprezentată de populaţia României. Ambele, din motive de criză economică, au fisuri şi pierd apă. Fântânarul, în persoana PDL & Co., a luat decizia ca prima galeată nu trebuie, sub niciun scenariu, să piardă apă. Tocmai de aceea, pe măsură ce clientela PDL a dat piept cu criza economică, primea infuzii de resurse luate de la populaţia României (salarii tăiate, pensii tăiate, subvenţii tăiate etc.). Astfel, românii pierd pe de-o parte ca urmare a crizei, dar în cea mai mare măsură prin contractele, licitaţiile şi proiectele clientelare ale PDL. Una din soluţii, pentru ieşirea României din criză, este foarte simplă: închiderea robinetului pentru clientela PDL şi pedepsirea tuturor celor care se fac vinovaţi de genocidul social prezent, cu obligarea restituirii tuturor sumelor dovedite ca fiind atribuite în mod ilicit. Altfel nu se poate”.