”Pinalti” operat pentru o mică hernie de disc

Primarul suspendat al oraşului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, zis și ”Pinalti”, a fost operat, astăzi, pentru o mică hernie de disc, într-un centru medical privat din capitală, unde va rămâne internat încă două-trei zile, spre a-i fi evaluate bolile pentru care a fost operat în 2013, au anunţat medicii. ”Pinalti”, care este arestat preventiv în dosarul Microsoft, a fost adus pentru operaţie din centrul de detenţie al Poliţiei capitalei. "Gheorghe Ştefan s-a prezentat la spital pentru o durere de coloană lombară iradinată pe membrul inferior stâng. În urma investigaţiei RMN, am constatat că există o mică hernie de disc responsabilă pentru simptomatologie. Am produs decompresia nervilor afectaţi, printr-o procedură minim invazivă numită nucleopalstie", a explicat medicul Rareş Nechifor, cel care a realizat operaţia la Centrele de Excelenţă Ares din capitală. Potrivit medicului, a fost o operaţie simplă, care a durat o jumătate de oră, timp în care Gheorghe Ştefan a fost treaz. "Pacientul are nevoie de recuperare medicală şi kinetoterapie, care ar putea fi începute la două săptămâni de la operaţie. Fără recuperare, există riscul de recidivă", a adăugat medicul. Pe de altă parte, medicii spitalului privat Ponderas, unde Gheorghe Ştefan a fost operat, în urmă cu un an şi jumătate, pentru obezitate morbidă, ar vrea să facă o evaluare a stării sănătăţii pacientului. "Pacientul Gheorghe Ştefan a fost internat, în urmă cu aproximativ 18 luni, în Spitalul Ponderas, şi pentru alte probleme de sănătate, probleme metabolice, precum obezitate morbidă şi diabet zaharat tip 2. Atunci, a fost supus unei intervenţii la nivelului stomacului - gastric bypass pe cale laparoscopică. Pentru că din motive independente de voinţa noastră nu am putut să îi efectuăm consultaţiile postoperatorii obligatorii la un an de la intervenţie, vom profita de acest moment pentru a monitoriza starea sănătăţii acestuia", a spus medicul Bogdan Smeu de la Spitalul Ponderas. Potrivit medicilor, Ştefan va mai rămâne internat două-trei zile, pentru analize amănunţite specifice programului metabolic.