”Putin - un rege gol, care se confruntă cu un dezastru economic”

12:23:37 / 28 Februarie 2015

Rusia joacă la cacialma

Toată această "revenire" militară a Rusiei din ultimul an, este un joc la cacialma. Rusia are un arsenal nuclear formidabil, dar arsenalul clasic, cel folosit într-un război care va fi cel mai probabil clasic, e departe de cerințele unei confruntări militare cu forțe rivale capabile. Rusia dă fiori pe şira spinării unor țari ca Moldova, Georgia, Ucraina, România, țările baltice sau Bulgaria, dar pe ceilalți îi cam lasă reci... Putin încearcă să profite de sperietoarea nucleară, dar şi de ezitarea lumii occidentale, cei care nu pot renunța cu uşurință la viața bună, doar pentru a sări în ajutorul Ucrainei... Putin nu are cărți câştigătoare în mână, doreşte doar ca ceilalți să creadă altceva. Pe el l-a interesat doar Crimeea şi acum încearcă să păstreze provincia. Va reuşi, dar prețul economic va fi enorm.