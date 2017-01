”Rachetele iranienilor pot ajunge oriunde pe glob”

Un oficial din sectorul spaţial rus s-a entuziasmat, joi, în legătură cu succesul iranienilor, care au lansat un satelit, demonstrînd astfel că rachetele lor pot ajunge oriunde pe glob. ”Jos pălăria în faţa cercetării iraniene”, a spus Vitali Lapota, directorul societăţii spaţiale RKK Energhia, citat de Interfax. ”Ei au demonstrat că rachetele lor sînt capabile să ajungă oriunde pe glob”, a subliniat el. Iranul a anunţat că a plasat pe orbită, luni seară, primul său satelit cu ajutorul rachetei Safir-2. Satelitul, botezat Speranţa, este de fabricaţie sută la sută iraniană, a spus agenţia Irna. Potrivit americanilor, plasarea pe orbită a satelitului demonstrează că Iranul stăpîneşte mai bine tehnologia care, pînă la urmă, i-ar putea permite să obţină arma nucleară.

Tot ieri, şeful Agenţiei federale ruse pentru Energie Atomică, Rosatom, Serghei Kirienko, a declarat că lansarea centralei nuclare de la Bouchehr ar trebui să aibă loc pînă la sfîrşitul acestui an. Întrebat dacă o lansare tehnică este posibilă anul acesta, el a răspuns: ”Da, totul se desfăşoară conform calendarului, dacă nu vor exista chestiuni neprevăzute avînd în vedere că trebuie să integrăm echipamente vechi”. Lansarea tehnică vizează testarea echipamentelor şi precede lansare energetică, după care începe producerea de energie, care ar putea interveni după două-trei luni, a explicat purtătorul de cuvînt al lui Kirilenko, Serghei Novikov. Societatea rusă Atomstroïexport, care se ocupă de construirea centralei, a spus în septembrie că lansarea va avea loc cel mai tîrziu în februarie anul acesta. Construirea centralei a fost întîrziată de mai multe ori, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear iranian. Occidentalii acuză Teheranul că încearcă să obţină arma atomică, ceea ce Iranul neagă.

Miercuri Issac Ben-Israel, parlamentar şi expert israelian în armament, a avertizat că Israelul are aproximativ un an la dispoziţie pentru a ataca preventiv instalaţiile nucleare ale Iranului. Forţele israeliene ar putea lansa cu succes atacuri independente, a declarat Ben-Israel, deşi acestea nu ar pune capăt, ci doar ar întîrzia programul nuclear al Iranului. Aprobînd afirmaţiile Guvernului, potrivit cărora Iranul mai are nevoie de un an pentru a obţine cantitatea necesară de uraniu îmbogăţit pentru a fabrica o bombă atomică, Ben-Israel a precizat că intervalul de timp disponibil pentru a lansa o acţiune militară se apropie de sfîrşit. Ben-Israel este general în retragere şi fost oficial în Ministerul Apărării. Retorica antiisraeliană a Republicii Islamice a generat temeri în Israel, considerat a fi singurul stat din Orientul Mijlociu care deţine arsenal nuclear. Benjamin Netanyahu, care i-ar putea urma la conducere premierului israelian în exerciţiu, Ehud Olmert, după alegerile din 10 februarie, a declarat că principalul său obiectiv, dacă va fi ales, va fi acela de a se ocupa, sub toate aspectele, de ameninţarea reprezentată de Iran.

Ahmadinejad sfătuieşte marile puteri să înveţe să se adreseze respectuos

Preşedintele iranian sfătuieşte marile puteri să înveţe să se adreseze respectuos altor popoare, pentru a fi ascultate, a relatat, joi, agenţia Fars. ”Învăţaţi să vă adresaţi respectuos altor popoare, pentru ca poporul iranian, pacifist şi cultivat, să vă respecte. Noi sîntem adepţii dialogului. Ascultăm pe toţi cei din lume care au o poziţie justă şi propuneri pentru soluţionarea problemelor lumii. Epoca tiraniei voastre a luat sfîrşit odată cu Revoluţia Islamică”, a afirmat Mahmoud Ahmadinejad.