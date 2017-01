”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron”, debut pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul ”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron / The Avengers: Age of Ultron” a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 187,6 milioane de dolari, de vineri până duminică. Prin aceste încasări spectaculoase, lungmetrajul ”The Avengers: Age of Ultron”, inspirat din universul benzilor desenate publicate de grupul Marvel, a reuşit cea de-a doua performanţă din toate timpurile pentru un film american aflat la debutul său în box-office, fiind depăşit doar de primul film din seria ”The Avengers”, care a obţinut în primul său weekend de proiecţii, în 2012, încasări de 207,4 milioane de dolari. De această dată, eroii din noul film, precum Captain America, Iron Man şi Black Widow, interpretaţi de Chris Evans, Robert Downey Jr. și Scarlett Johansson, luptând cu toţii împotriva teribilului Ultron, au reuşit să îşi adjudece aproape 85% din totalul pieţei cinematografice nord-americane.

”Secretul lui Adaline / The Age of Adaline”, un film romantic cu accente fantastice despre o tânără care încetează să îmbătrânească, a câştigat o poziţie şi a urcat pe locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 6,2 milioane de dolari, de vineri până duminică. ”Furios şi iute 7 / Fast and Furious 7”, al şaptelea lungmetraj din această franciză de acţiune şi ultima peliculă a regretatului actor Paul Walker, care a ocupat, timp de patru săptămâni, primul loc în box office-ul nord-american, a coborât două poziţii şi a ajuns pe locul al treilea, cu încasări de 6,1 milioane de dolari.

Comedia ”Paul, mare poliţist la mall 2 / Paul Blart: Mall Cop 2” a coborât două poziţii, până pe locul al patrulea, cu încasări de 5,5 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul de animaţie ”Acasă / Home”, regizat de Tim Johnson şi produs de studiourile DreamWorks Animation, a coborât pe locul 5, cu încasări de 3,3 milioane de dolari. Filmul ”Cenuşăreasa / Cinderella”, regizat de Kenneth Branagh, cu Cate Blanchett, Lily Collins şi Richard Madden în distribuţie, a urcat şase poziţii şi a revenit în Top 10 pe locul 6, cu încasări de 2,3 milioane de dolari. ”Ex Machina”, un SF despre prima formă de inteligenţă artificială total independentă şi relaţiile ei cu oamenii, a coborât un loc şi a ajuns pe 7, cu încasări de 2,2 milioane de dolari, în cel de-al treilea weekend de proiecţii în America de Nord. Filmul horror ”Unfriended”, produs de studiourile Universal cu un buget redus, de aproximativ un milion de dolari, a coborât de pe locul al cincilea pe poziţia a opta, cu încasări de 1,9 milioane de dolari. ”Cel mai lung drum / The Longest Ride” a pierdut două poziţii şi a ajuns pe locul 9, cu încasări de 1,7 milioane de dolari.

Filmul ”Woman in Gold”, cu actriţa britanică Helen Mirren şi realizat după evenimente reale, s-a menţinut pe locul al zecelea, cu încasări de 1,6 milioane de dolari.