”Reader\'s Digest”, în insolvenţă

Compania de media Reader\'s Digest Association Inc., publisherul revistei ”Reader\'s Digest”, a cerut intrarea sub protecţia legii falimentului, pentru a doua oară în mai puţin de patru ani, precizând că trebuie să îşi restructureze operaţiunile şi să îşi reducă datoriile. Compania a cerut autorităţilor americane punerea sub protecţia Capitolului 11 din legislaţia SUA privind insolvenţa, precizând însă că intenţionează să continue publicarea revistelor sale pe perioada derulării procedurii. Conducerea ”Reader\'s Digest” estimează că va ieşi din procedura privind insolvenţa după o perioadă de şase luni. Compania, care are sediul central la New York, şi-a anunţat, la sfârşitul săptămânii, strategia ce vizează reducerea cu 80% a datoriilor sale, care în prezent se ridică la 465 de milioane de dolari. Conducerea Reader\'s Digest estimează că, după această perioadă de restructurare, datoriile companiei vor fi reduse până la circa 100 de milioane de dolari.

Reader\'s Digest Association Inc. a mai cerut intrarea sub protecţia legislaţiei americane privind insolvenţa, în 2009, pe fondul crizei economice internaţionale şi în contextul contractării pieţei de publicitate şi reducerii tirajului. Compania a ieşit din procedura privind insolvenţa în prima parte a anului 2010, reuşind atunci să îşi reducă datoriile cu 75%. Reader\'s Digest Association (RDA) este o companie globală de media şi marketing. Compania Reader\'s Digest a fost înfiinţată în 1922, în SUA. ”Reader\'s Digest”, una dintre cele mai citite reviste din lume, este publicată în 21 de limbi străine. Publicaţia este prezentă şi pe piaţa din România, începând din anul 2004, când a fost înfiinţată editura din Bucureşti. În octombrie 2005, a fost lansată Reader\'s Digest România, ediţia în limba română a revistei ”Reader\'s Digest”.