”Rechinii Albi” donează sînge pentru un camarad bolnav

Se spune cã prieteniile cele mai strînse se leagã în armatã, cînd termenul “camaraderie” este înţeles în adevãratul sãu sens. Pentru a-şi ajuta unul dintre colegi, aflat pe patul de spital, 50 de soldaţi din cadrul Batalionului 341 Infanterie de la Topraisar au hotãrît sã doneze sînge. Cum nu puteau sã doneze toţi într-o singurã zi, la Centrul Regional de Transfuzii au ajuns, ieri, zece Rechini Albi. “Unul dintre camarazii mei este internat la Spitalul Militar. Am înţeles cã are mare nevoie de sînge, iar cînd am auzit cã are nevoie de noi, nu am ezitat sã îl ajutãm. Chiar dacã grupa mea sanguinã nu este compatibilã cu a lui, poate cã sîngele pe care l-am donat va ajuta un alt suflet chinuit de boalã. Poate aşa voi salva viaţa unui om”, a declarat plt. Augustin Luca, din cadrul Batalionului 341 Infanterie. Militarul internat are nevoie de grupa sanguinã B II, iar colegii sãi de arme susţin cã vor face tot ce pot pentru a-l ajuta sã se însãnãtoşeascã.

Fãrã stimulente pentru donatori

Cadrele medicale susţin cã nu este foarte mare numãrul celor care vin sã doneze sînge şi pun acest fapt pe seama lipsei de informare a populaţiei. Este adevãrat cã în Centrul de Transfuzii sînt postate mai multe afişe în care se aratã importanţa donãrii de sînge, dar medicii spun cã nu acesta este modul în care trebuie condusã o campanie şi cã acele afişe ar trebui puse pe stradã sau în locurile publice pentru a putea fi vãzute de toatã lumea. Mai mult decît atît, medicii din cadrul Centrului de Transfuzii sînt de pãrere cã Ministerul Sãnãtãţii nu se implicã îndeajuns de mult în mediatizarea importanţei pe care o are donarea de sînge, astfel încît numãrul donatorilor fideli s-a redus drastic. În urma unei decizii a Ministerului Sãnãtãţii, de la 30 septembrie, donarea de sînge nu va mai fi remuneratã, deoarece conform standardelor Uniunii Europene, la care trebuie sã se alinieze şi România, acesta este un act benevol, anonim, umanitar, neremunerat. Pînã acum, donatorii de sînge primeau un bon valoric de 300.000 de lei, reduceri la transportul în comun sau decontarea transportului, dacã donatorul vine dintr-o zonã ruralã. Cum aceste stimulente nu vor mai exista, cel mai probabil de la 1 octombrie, din cauza dorinţei ministrului Sãnãtãţii, Eugen Nicolãescu, de a face reformã, este posibil ca numãrul celor care doneazã sînge sã scadã drastic.