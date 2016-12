”Regimul Gaddafi are un plan sinucigaş pentru Tripoli”

”Regimul Gaddafi are un plan sinucigaş, anume aruncarea în aer a capitalei Tripoli, în cazul unui atac al forţelor rebele”, a declarat, ieri, emisarul rus pentru acest conflict, Mihail Marghelov. Emisarul Kremlinului a mai spus că nu crede că regimul libian ar fi rămas fără muniţie. ”Gaddafi nu a folosit nici măcar o rachetă sol-sol şi are multe. Teoretic, Tripoli poate că nu mai are muniţie suficientă pentru tancuri şi armele uşoare, dar colonelul are rachete şi explozibili în cantitate mare”, a explicat el.

Rebelii libieni au abuzat civili şi au incendiat case, au devastat proprietăţi şi au comis jafuri chiar şi în spitale, a declarat, miercuri, organizaţia pentru drepturile omului Human Rights Watch. Acuzaţiile au intervenit în timp ce forţele rebele din Libia au reuşit miercuri să recucerească un sat controlat de forţele lui Gaddafi iar liderii rebelilor se aflau în Europa, la întâlniri cu oficialii NATO şi ai CE. Mahmoud Jibril, preşedintele Consiliului Naţional de Tranziţie, a declarat că ”este vorba doar de câteva incidente care au avut loc în primele zile ale revoluţiei, iar aceste cazuri au fost investigate”. Human Rights Watch spune că reprezentanţii ei au fost martori la unele dintre actele incriminate, a intervievat mai mulţi martori şi a vorbit cu un comandant al rebelilor despre aceste abuzuri. Organizaţia mai afirmă că a investigat şi atacuri nediscriminatorii repetate comise de forţele guvernamentale asupra zonelor civile, precum şi cazuri de folosire a minelor.

Peste 1.100 de libieni au fost ucişi în raidurile NATO, de la începutul operaţiunii împotriva regimului Gaddafi, iar alţi 4.500 au fost răniţi, a declarat, miercuri, procurorul general al Libiei, Mohamed Zekri Mahjoubi. El a anunţat, într-o conferinţă organizată pentru presa străină, că a depus plângere în tribunale libiene împotriva secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, pe care îl acuză de comiterea de crime de război. El a citit un act de acuzare în zece puncte, în care secretarul general al NATO este acuzat de crime de război şi tentativă de asasinare a lu Gaddafi, agresiune deliberată împotriva unor civili nevinovaţi, uciderea unor copii şi tentativă de înlăturare a regimului libian şi înlocuire a acestuia cu o putere care să permită NATO şi ţărilor occidentale să controleze bogăţiile Libiei. Magistratul libian a precizat că Libia va formula plângeri împotriva NATO şi în faţa unor tribunale internaţionale. NATO a preluat conducerea operaţiunilor militare din Libia la 31 martie şi încearcă de cinci luni să determine înlăturarea de la putere a regimului condus de Gaddafi. Liderul libian, aflat la putere de 42 de ani, a declarat vineri că regimul său nu va fi înlăturat şi a ameninţat că va trimite terorişti sinucigaşi pentru a comite atentate în Europa. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a respins, ieri, acuzaţiile regimului libian potrivit cărora mai mult de 1.100 de civili au fost ucişi în Libia în timpul raidurilor NATO, calificate drept crime de război.