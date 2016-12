”Regimul sirian se apropie de prăbuşire, care reprezintă doar o problemă de timp”, a declarat, ieri, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. ”Îndemn regimul sirian să înceteze violenţele, să îşi dea seama care este situaţia în prezent şi să angajeze un proces de satisfacere a solicitărilor legitime ale poporului”, a adăugat Rasmussen. ”Regimul sirian pierde tot mai mult controlul asupra ţării”, a declarat, ieri, Mihail Bogdanov, un adjunct al ministrului rus de Externe, apreciind că nu este exclusă o victorie a opoziţiei în conflictul armat care afectează Siria.

”Regimul sirian a tras rachete Scud împotriva rebelilor care încearcă să îl îndepărteze de la putere pe Bashar al-Assad”, a declarat, miercuri, un oficial american, sub acoperirea anonimatului. Diplomaţia americană anunţase anterior că regimul sirian foloseşte rachete şi bombe incendiare împotriva rebeliunii, fără a preciza tipul armamentului la care se referă. ”Nu sunt în măsură să confirm ce fel de rachete, dar spun simplu că vedem în prezent că sunt folosite rachete”, declarase purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Victoria Nuland, întrebată în legătură cu un articol din ”New York Times” în care oficiali americani acuzau regimul de la Damasc, sub acoperirea anonimatului, că a lansat rachete Scud împotriva opoziţiei siriene. ”În momentul în care regimul este din ce în ce mai disperat, vedem cum recurge la arme din ce în ce mai vicioase. Şi am văzut în ultimele zile că au fost mobilizate rachete”, a insistat Nuland, citând, de asemenea, ”folosirea unei alte arme monstruoase, un fel de bombă baril, care este o bombă incendiară”.

BAIE DE SÂNGE Ieri dimineaţă, 16 persoane, majoritatea femei şi copii, au fost ucise în explozia unei maşini-capcană la Qatana, periferia de sud-vest a Damascului. În afară de cei 16 morţi, 23 de persoane au fost rănite, multe dintre ele în stare gravă, după ce teroriştii au provocat explozia unei maşini-capcană plină cu o cantitate importantă de explozivi. Regimul de la Damasc îi califică terorişti pe rebeli şi susţine că sunt înarmaţi şi finanţaţi din străinătate. Această localitate săracă, locuită în general de sunniţi dar şi de o comunitate creştină, se află sub influenţa armatei. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), atacul a vizat reşedinţele unor militari. Miercuri, un val de atentate a zguduit Damascul şi periferia sa, provocând 13 morţi. Trei atacuri, între care unul cu maşină-capcană, au vizat Ministerul de Interne, soldându-se cu nouă morţi, potrivit OSDO, între care deputatul Abdallah Qirouz, membru al Partidului Naţional Social din Siria, pro-regim şi opt militari. Potrivit unei surse din cadrul serviciilor de securitate, ministrul sirian de Interne, Mohammad Ibrahim al-Shaar, a fost rănit la umăr. Explozia unei bombe într-un microbuz s-a soldat cu trei morţi, un jurnalist care lucra pentru presa oficială, o femeie şi un copil. Atentatul s-a produs în sectorul 86 al cartierului Mazze, locuit de alawiţi, minoritate din care provine preşedintele Bashar al-Assad. O persoană a fost ucisă de două bombe la Jaramana, o localitate favorabilă regimului, din sud-estul Damascului, locuită în general de druzi şi creştini. Alte două bombe au explodat în spatele fostului Palat al Justiţiei din centrul Damascului, o persoană fiiind rănită. În nord-vestul Damascului, o explozie a zguduit cartierul Doumar al-Gharbi, urmată de un bombardament scurt de artilerie, fără victime. În timpul nopţii de miercuri spre joi, noi atacuri au avut loc la Damasc şi la periferia sa, dar nu s-au înregistrat victime.