”Riscul unui conflict militar în Ucraina a crescut”!

17:47:07 / 07 Mai 2014

Marea Neagra , balta Ruseasca !

Afirmatie facuta de cateva ori de ceva timp incoace , afirmatie facuta de un presedinte al Romaiei care eu personal al consider un geniu al raului si al prostiei , ex: Romania nu va intra in recesiune economica , anul 2007 ! Si a fost si este o criza majora , iar de partea cealalta avem un prim ministru mai prost decat femeia de serviciu ... sa ma scuze doamnele cu matura , ele chiar fac ceva util !