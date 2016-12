”România nu se simte intimidată de ameninţările Rusiei”

18:02:54 / 04 Aprilie 2015

Trepte de intervenție militară

În cazul țărilor din flancul estic, inclusiv în România, exista 4 trepte de intevenție militară in caz de invazie rusă. Prima treaptă e reprezentată armatele naționale operative. Acestea au obligația să intervină şi să reziste invaziei cel putin 48 de ore, timpul necesar pentru intrarea în luptă a treptei a doua de intervenție, reprezentată de Forța de Reacție Rapidă a NATO, care se află în imediata vecinătate a țărilor din flancul estic. Aceasta are misiunea de a rezista invaziei cel puțin 5 zile de la intervenție, timpul necesar pentru intrarea în luptă a treptei a treia de intervenție, reprezentată de efectivele NATO operative din Europa. Acestea au datoria de a rezista cel puțin 10 zile de la intrarea în luptă, până la intervenția treaptei a patra şi ultima, care e formată de grosul trupelor NATO, acestea având nevoie de cel puțin două săptămâni de pregătire. Arsenalul nuclear nu se utilizează, deoarece e foarte puțin probabil ca vreo forță militară să învingă trupele unite ale NATO. Acesta e doar un scenariu care are menirea să descurajeze orice potențial agresor, fie el Rusia...