”Rusia a invadat Ucraina”

07:31:33 / 29 August 2014

felicitari rusia

Ai dreptate , SUA pe unde isi baga coada creeaza haos, razboi, saracie, iata numai in Siria ce a lasat in urma, i-au ajutat pe ismalistii aia incuiati la minte ca sa lupte impotriva lui Asaad si acum salbaticii aia au creat califat ca in epoca de piatra pe teritorii din Siria si Irak. La fel au creat in Irak, Afganistan, Egipt, Libia, pe tarile foste comuniste le-a facut piete de desfacere, etc. etc., acum incearca sa-i provoace pe rusi in razboi, pai daca rusii lor le cer ajutor, o putere militara ca Rusia isi permite sa-i macelareasca ucrainenii, amercanii cum ar fi procedat.