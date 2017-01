”Rusia ar destabiliza ţări ca România, în lipsa unei atitudini ferme a UE şi SUA”

”UE și SUA sunt nevoite să adopte o poziţie fermă împotriva Rusiei, pe fondul crizei din Ucraina, pentru că, în caz contrar, în viitor, Moscova ar putea destabiliza state UE, precum România”, consideră premierul Marii Britanii, David Cameron. Întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă organizate în Warrington, ce poate face Guvernul britanic pentru a stopa acţiunile Rusiei şi a susţine Ucraina, David Cameron a răspuns făcând o comparaţie cu atitudinea Germaniei înainte de cele două războaie mondiale. ”Cred că trebuie să fie foarte clar ce se întâmplă pe continentul nostru. Anul acesta comemorăm 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, iar acel război a fost despre dreptul unei ţări mici, precum Belgia, de a nu fi călcată în picioare de vecini. Am fost nevoiţi să învăţăm această lecţie din nou în al II-lea Război Mondial, când acelaşi lucru s-a întâmplat Poloniei, Cehoslovaciei şi altor ţări. În acest fel vedem Europa acum”, a explicat David Cameron, conform publicaţiei ”The Daily Telegraph”. ”Ucraina este un stat recunoscut de ONU şi are dreptul să nu îşi simtă ameninţată integritatea teritorială de către Rusia. Dar iată că acest lucru se întâmplă. Nu am niciun dubiu că este vorba de fonduri rusești, de oameni din Rusia, de armament rusesc trimis în Ucraina pentru a ajuta separatiştii care luptă cu Guvernul ucrainean. Am văzut rezultatul tragic al acestei situaţii prin doborârea cursei MH17 a companiei Malaysia Airlines. Nu putem fi sută la sută siguri că a fost un atac al separatiştilor comis cu armament rusesc, dar aceasta pare a fi cea mai plauzibilă explicaţie. Am văzut aceste pierderi îngrozitoare de vieţi omeneşti şi a trebuit să ne întrebăm: ce putem face în plus? Nu avem de gând să lansăm un război european, nu avem de gând să trimitem flota în Marea Neagră, nu dorim o confruntare militară, dar trebuie să utilizăm puterea economică pe care o avem”, a adăugat premierul britanic.

”UE și SUA trebuie să arate Rusiei că ceea ce face este inacceptabil pentru Ucraina. De asemenea, este inacceptabil pentru că, dacă am sta de o parte fără a face nimic, mâine ar destabiliza ţările baltice, ar destabiliza România, vecinii Rusiei ar începe să simtă presiunile acţiunilor preşedintelui rus, Vladimir Putin”, a continuat Cameron. Liderul britanic simte că ”presiunile economice dau rezultate, pentru că, până la urmă, Rusia are nevoie de Europa şi de America mai mult decât au nevoie America şi Europa de Rusia. Sigur că multe state europene cumpără gaz şi petrol din Rusia, sigur că beneficiem de investiţii ruse în Marea Britanie. Însă, sincer vorbind, Europa şi America sunt mai puternice dacă adoptă o poziţie comună. Trebuie să intensificăm presiunile până ce Rusia decide să se comporte ca un stat civilizat şi până va permite Ucrainei să îşi aleagă propriul viitor. Presiunile vor fi sporite până ce domnul Putin îşi schimbă atitudinea şi mai este timp pentru asta”, a încheiat David Cameron.

SANCȚIUNILE CONSOLIDEAZĂ PUTEREA LUI PUTIN Presa rusă a încercat să minimalizeze, ieri, amploarea noilor sancţiuni economice împotriva Rusiei, anunţate de UE şi SUA, apreciind că acestea vor consolida regimul preşedintelui Vladimir Putin. ”Sancţiunile fie nu funcţionează, fie vor avea un efect vizibil într-un viitor îndepărtat”, apreciază cotidianul economic ”Vedomosti”, amintind că ”sancţiunile americane împotriva Cubei, introduse în 1960, nu au slăbit regimul lui Castro. Iar Coreea de Nord se serveşte cu succes de presiunea exterioară pentru a ralia populaţia în jurul liderilor săi”. Aceeaşi idee se regăseşte şi în cotidianul ”Izvestia”, care susţine că ”sancţiunile nu vor face decât să reunească şi mai mult poporul rus în jurul autorităţilor, pentru că vor fi interpretate ca o tentativă a SUA de a obţine o victorie asupra Rusiei”. ”Sancţiunile ne vor ajuta să ne întărim, iar Rusia va avea astfel o economie şi mai eficientă şi o societate mai sănătoasă şi mai debarasată de iluzii”, subliniază adjunctul ministrului rus de Externe, Grigori Karasin.

”Sancţiunile antiruse nelegitime adoptate de SUA şi politicile distructive pe termen scurt vor avea, pentru Washington, consecinţe foarte concrete”, a avertizat, ieri, Ministerul rus de Externe. ”Washingtonul încearcă astfel să scape de responsabilitate pentru evoluţia tragică a situaţiei din Ucraina. SUA vor să pedepsească Rusia pentru politica sa independentă şi deranjantă pentru Washington”, precizează Ministerul rus de Externe.

Majoritatea cetăţenilor ruşi nu sunt îngrijoraţi de sancţiunile impuse Rusiei de SUA şi de UE, arată un sondaj de opinie publicat de Institutul Levada. Potrivit sondajului, 58% dintre ruşi afirmă că nu sunt îngrijoraţi de perspectiva izolării ţării pe scena internaţională, în timp ce 61% sunt indiferenţi la sancţiunile economice şi politice impuse Rusiei. SUA şi UE au anunţat, marţi, noi sancţiuni împotriva Rusiei. Aproximativ 60% dintre cetăţenii ruşi cred că sancţiunile vizează doar elita politică implicată în procesul decizional. În plus, 60% dintre locuitorii marilor oraşe din Rusia se opun adoptării de sancţiuni simetrice împotriva SUA şi UE. Sondajul a fost realizat în intervalul 18-21 iulie, pe un eşantion reprezentativ de 1.600 de persoane, în 134 de oraşe şi localităţi rurale din Rusia.