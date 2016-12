”Rusia trebuie să-şi protejeze cetăţenii de guvernarea naţionalistă de la Chişinău”

”Rusia trebuie să protejeze cetăţenii ruşi care suferă din cauza guvernării naţionaliste din R. Moldova”, a declarat preşedintele Institutului ţărilor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), Konstantin Zatulin. Acesta s-a referit şi la recenta declaraţie a liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, care a afirmat că regiunea transnistreană urmează să adere la Federaţia Rusă: ”Moscova recunoaşte integritatea teritorială a R. Moldova. Transnistria nu este vecină cu Rusia şi asta complică mult situaţia. În plus, Ucraina, care nu este nici pe departe prietenul nostru, separă Rusia şi Transnistria”, a spus el. Preşedintele Institutului ţărilor membre ale CSI mai declară că, în cazul în care Rusia va recunoaşte independenţa regiunii transnistrene, R. Moldova va mobiliza opinia publică internaţională împotriva Moscovei. ”Astfel, Rusia trebuie să protejeze cetăţenii ruşi, care au de suferit din cauza guvernării naţionaliste din R. Moldova, iar o nouă perspectivă în rezolvarea conflictului transnistrean ar putea să apară doar după alegerile prezidentiale din Ucraina”, conchide Konstantin Zatulin.

Pe de altă parte, secretarul general al OSCE, Marc Perrin de Brichambaut, a spus că din cauza schimbărilor petrecute la Chişinău, organizarea unei reuniuni în format 5 plus 2 pe tema Transnistriei ar fi dificilă, el menţionînd şi ezitările unora dintre părţi de a-şi asuma un angajament deplin pentru viitor. “O întîlnire în format 3 plus 2 (Rusia, Ucraina, OSCE, SUA, UE) va avea loc peste două zile, la Viena, dar o reuniune de tip 5 plus 2 (R. Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina OSCE, SUA şi UE) s-ar putea dovedi greu de organizat rapid, din cauza schimbărilor care au avut loc la Chişinău, din cauza ezitărilor unora dintre părţi de a-şi asuma un angajament deplin pentru viitor”, a spus secretarul general al OSCE.

Ambasadorul moldovean la ONU, Alexandru Cujbă, a pledat, în cadrul Adunării Generale a ONU de la finalul lunii septembrie, pentru soluţionarea paşnică a conflictului transnistrean, prin demilitarizarea şi democratizarea Transnistriei. “R. Moldova va depune eforturi în vederea retragerii trupelor străine din ţară, pentru a înlocui actuala operaţiune de menţinere a păcii cu o misiune multinaţională mandatată şi pentru a obţine integrarea ţării în toate segmentele socio-economice, prin încurajarea unei participări extinse a sectorului neguvernamental”, a apreciat ambasadorul. Pe de altă parte, vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, Victor Osipov, a apreciat că “înlocuirea trupelor de menţinere a păcii din Transnistria cu o misiune civilă este abordată total eronat şi speculativ de opozanţii politici ai Guvernului de la Chişinău”. Osipov a făcut referire la informaţiile apărute în presă potrivit cărora premierul R. Moldova, Vlad Filat, ar fi cerut UE să trimită trupe europene de menţinere a păcii în Transnistria şi ar fi propus înlocuirea trupelor ruseşti cu o misiune civilă.

BERD va acorda R. Moldova 80 de milioane de euro

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va semna, pînă la sfîrşitul anului, o serie de proiecte investiţionale cu R. Moldova, în valoare de 80 de milioane de euro. Banii sînt destinaţi pentru investiţii în transport, infrastructura municipală, precum şi în proiecte energetice, precizează un comunicat al instituţiei. Pînă în prezent, BERD a investit în R. Moldova peste 300 de milioane de euro. De asemenea, o misiune a Fondului Monetar Internaţional este aşteptată în următoarele săptămîni la Chişinău, un gest care este un mesaj de sprijin pentru noua guvernare democratică. În urmă cu două săptămîni, conducerea FMI şi-a exprimat disponibilitatea pentru lansarea în scurt timp a negocierilor cu R. Moldova în vederea semnării unui acord de finanţare. Deputatul PLDM, Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei pentru Economie, Buget şi Finanţe, afirma recent că, prin noul program, FMI ar putea acorda R. Moldova între 300 şi 500 de milioane de dolari.

La sfîrşitul lunii trecute şi Comisia Europeană a anunţat că acordă R. Moldova asistenţă de şapte milioane de euro pentru expertiză instituţională în domenii precum achiziţiile publice, concurenţă, ajutor de stat, drepturi de proprietate intelectuală.