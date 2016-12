”Saga Amurg: Lună nouă” a câştigat 11 premii Teen Choice

Vampirii au dominat gala Teen Choice Awards din 2010, filmul ”Saga Amurg: Lună nouă” câştigând 11 premii, iar serialul de televiziune ”The Vampire Diaries” fiind recompensat cu şase trofee. Lungmetrajul ”Saga Amurg: Lună Nouă” a fost marele învingător la gala de duminică, organizată la Gibson Amphitheatre din Los Angeles, câştigând 11 trofee Teen Choice, inclusiv la categoriile Cel mai bun film fantasy, Cel mai bun rol negativ şi Cea mai bună «chimie» dintre personaje. Kristen Stewart a fost desemnată Cea mai bună actriţă dintr-un film fantasy şi Cel mai bun star feminin al verii, iar Taylor Lautner, colegul ei din fraciza ”Amurg”, a fost desemnat Cel mai bun actor dintr-un film fantasy. Robert Pattinson, colegul lor din franciza ”Amurg”, a fost desemnat Cel mai bun star masculin al verii şi Cel mai bun actor într-un film dramatic, pentru rolul din lungmetrajul ”Aminteşte-ţi de mine / Remember Me”. Serialul TV ”The Vampire Diaries”, o altă producţie cu vampiri, a fost recompensat cu şapte trofee Teen Choice.

Sandra Bullock a fost desemnată Cea mai bună actriţă într-o dramă, pentru rolul din ”Povestea unui campion / The Blind Side”, dar şi Cea mai bună actriţă dintr-o comedie, pentru rolul din ”Vrei să te însori cu mine? / The Proposal”. Actriţa americană a împărţit cu Betty White, colega ei din comedia ”Vrei să te însori cu mine? / The Proposal”, trofeul pentru cea mai bună secvenţă de dans dintr-un film. Şi ”Avatar”, spectaculosul lungmetraj SF regizat de James Cameron, a primit mai multe premii, impunându-se la categoriile Cel mai bun film SF, Cel mai bun actor într-un film SF (Sam Worthington) şi Cea mai bună actriţă într-un film SF (Zoe Saldana). ”Gossip Girl” a fost desemnat Cel mai bun serial TV, iar ”Glee” s-a impus la categoria Cea mai bună comedie TV. La categoriile muzicale, Justin Bieber şi Lady Gaga au primit trofeele Teen Choice pentru Cel mai bun cântăreţ, respectiv Cea mai bună cântăreaţă.

Gala Teen Choice Awards, a cărei primă ediţie a avut loc în 1999, este organizată anual, de postul de televiziune Fox. În cadrul acestei gale sunt onorate cele mai mari realizări din muzică, cinematografie, sport, televiziune şi modă, iar trofeele sunt acordate în urma voturilor exprimate de fanii cu vârste cuprinse între 13 şi 19 ani. Câştigătorii primesc ca trofeu o placă de surf în mărime naturală - de departe premiul cu cele mai mari dimensiuni din showbiz -, al cărei design este personalizat în fiecare vară.