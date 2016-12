”Saw 3D”, în fruntea box office-ului nord-american

Filmul horror ”Puzzle mortal 3D / Saw 3D”, lansat pe marile ecrane cu ocazia sărbătorii de Halloween, fiind al şaptelea şi, totodată, ultimul lungmetraj din această franciză horror de succes, a ocupat prima poziţie în box office-ul nord-american. ”Saw 3D”, primul film din această franciză care este realizat cu tehnologia 3D, a avut încasări de 24,2 milioane de dolari în primul weekend de proiecţii în cinematografele nord-americane. Această peliculă prezintă epoca de după Jigsaw, criminalul psihopat din primele episoade ale francizei, ai cărui moştenitori sunt implicaţi într-un război necruţător.

Pe locul al doilea a coborât filmul horror ”Activitate paranormală 2”, care a reluat reţeta de succes a filmului iniţial din 2009: o familie înregistrează, cu ajutorul unei camere video, o serie de fenomene tot mai îngrijorătoare, care se produc în locuinţa lor. Această peliculă a avut încasări de 16,5 milioane de dolari de vineri până duminică. Thriller-ul ”Red”, în care Morgan Freeman, Bruce Willis, Helen Mirren şi John Malkovich interpretează rolurile unor agenţi CIA, s-a menţinut pe a treia poziţie, cu încasări de 10,8 milioane de dolari. Filmul ”Jackass 3-D”, inspirat dintr-o emisiune de televiziune în care numeroşi adolescenţi şi tineri adulţi se lansează într-o serie de provocări amuzante, nebuneşti, iar uneori absurde, a coborât pe poziţia a patra, cu încasări de 8,4 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”Hereafter: Dincolo de viaţă”, regizat de Clint Eastwood, a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 6,2 milioane de dolari. Cécile de France şi Matt Damon sunt colegi pe afişul acestei drame fantastice, a cărei acţiune are în centru trei personaje care se confruntă cu moartea. Filmul ”Secretariat”, de Randall Wallace, care prezintă povestea lui Penny Chenery, câştigătoarea cursei Triple Crown în 1973, cu calul său Secretariat, s-a menţinut pe poziţia a şasea, cu încasări de 5,07 milioane de dolari de vineri până duminică. ”The Social Network”, regizat de David Fincher, un film care prezintă felul în care a apărut reţeaua de socializare Facebook, a pierdut două poziţii şi a ocupat locul al şaptelea, cu încasări de 4,7 milioane de dolari. Pe locul al optulea în box office-ul nord-american s-a situat comedia romantică ”Viaţa aşa cum e ea / Life as We Know It”, cu Josh Duhamel şi Katherine Heigl, care a avut încasări de 4,1 milioane de dolari. Thriller-ul ”Oraşul / The Town”, regizat de Ben Affleck, în care actorul american interpretează rolul unui spărgător de bănci, s-a menţinut pe locul al nouălea, cu încasări de 2 milioane de dolari.

Pe poziţia a zecea s-a clasat thriller-ul ”Conviction”, care a urcat de pe locul 25, pe care se afla săptămâna trecută, reuşind încasări de 1,8 milioane de dolari. Filmul evocă povestea adevărată a unei femei americane care încearcă să dovedească nevinovăţia fratelui ei, arestat şi acuzat de comiterea unei crime.