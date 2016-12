”Scutul antirachetă ar putea neutraliza potenţialul nuclear al Rusiei”

”Sistemul de apărare antirachetă în curs de desfăşurare în Europa riscă să neutralizeze potenţialul strategic nuclear al Rusiei”, a declarat preşedintele rus, Vladimir Putin, într-o conferinţă de presă susţinută ieri, prima de la revenirea pentru al treilea mandat prezidenţial la Kremlin. Răspunzând în direct întrebărilor jurnaliştilor ruşi şi străini, Vladimir Putin a reafirmat că autorităţile ruse vor fi obligate să răspundă la desfăşurarea scutului antirachetă în Europa, dacă nu vor reuşi să ajungă la o înţelegere cu partenerii lor din NATO. La Summit-ul NATO-Rusia din noiembrie 2010, Moscova şi Washington au convenit să coopereze în domeniul apărării antirachetă europene. Părţile nu au reuşit totuşi să convină deocamdată asupra arhitecturii viitorului scut.

”Rusia nu are un sistem autoritar”, a declarat Putin. ”Cea mai bună dovadă este decizia mea de a pleca din funcţie după două mandate. Dacă aş fi considerat că merita să aleg calea autoritarismului, aş fi schimbat Constituţia. Era uşor de făcut”, a adăugat el. Putin a părăsit postul de preşedinte în 2008, după două mandate de patru ani. El i-a cedat locul, la vremea respectivă, lui Dmitri Medvedev, al cărui premier a devenit, după care s-a întors la Kremlin în mai. În ultimul an, Putin s-a confruntat cu o mişcare de contestare fără precedent, opoziţia reproşându-i că a limitat considerabil libertăţile publice. ”Dacă cineva consideră că democraţia şi respectarea legilor sunt două lucruri diferite, se înşeală. La noi există sentimentul că democraţia înseamnă troiţkism, anarhie... Dar nu este cazul”, a continuat preşedintele rus. Vladimir Putin a condamnat din nou Legea Magniţki, pe care o consideră un act neprietenos\" din partea SUA şi a criticat ”numeroasele probleme privind drepturile omului din SUA”. ”Americanii păzesc oameni în închisoare, de câţiva ani, fără a le prezenta un act de acuzare. Este de neconceput. Îi încătuşează ca în Evul Mediu şi au legalizat utilizarea torturii. Imaginaţi-vă dacă am fi făcut aşa ceva la noi! Cât timp a trecut de când s-a promis închiderea Guantanamo?”, s-a întrebat el.

Vladimir Putin s-a declarat mulţumit de situaţia economică a ţării, anunţând că rezultatele sunt bune, în special în comparaţie cu recesiunea din Zona Euro şi încetinirea economică din SUA. Preşedintele rus a respins zvonurile care au circulat în ultimele luni cu privire la starea sa de sănătate. ”Referitor la acest subiect, răspund că puteţi aştepta în continuare!”, a glumit el. De asemenea, Vladimir Putin a răspuns la o întrebare despre cele două fete ale sale, mai ales că în general evită să vorbească despre viaţa personală. ”Totul merge bine pentru copiii mei. Ele sunt la Moscova, îşi continuă studiile. Sunt mândru”, a anunţat el. În final, Putin a mărturisit că ştie când va veni sfârşitul lumii. ”Ştiu că sfârşitul lumii va veni în 4,5 miliarde de ani. Este un ciclu de funcţionare a sistemului solar”, a explicat Putin.