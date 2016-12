”Shrek 4”, lider în box office-ul nord-american

”Shrek Forever After”, al patrulea film din seria dedicată monstrului verde, a fost lider în box office-ul nord-american, cu 71,3 milioane de dolari, dar a avut încasări sub cele estimate de studiourile care l-au creat. Filmul a avut încasări de 71,3 milioane de dolari în primele zile de la lansare, în timp ce ”Shrek 3” a avut, în perioada lansării, încasări de 121 de milioane (în 2007), ”Shrek 2” - 108 milioane (în 2004), iar ”Shrek” - 42 de milioane (în 2001). Aproximativ 60% dintre biletele vândute la film au fost pentru vizionarea în sistem 3D. Printre vocile celebre ce dau viaţă simpaticelor personaje din \"Shrek\" se numără Mike Myers, Antonio Banderas, Eddie Murphy şi Cameron Diaz.

După ce a fost lider în box office-ul nord american în cele două weekend-uri trecute, ”Iron Man - Omul de Oţel 2” a trecut pe locul al doilea, cu încasări de 26, 6 milioane de dolari. În total, filmul cu Robert Downey Jr. în rol principal a avut 251,3 milioane de dolari în America de Nord, sumă ce s-a adăugat celor 268 de milioane de dolari din restul teritoriilor. Filmul lui Ridley Scott, ”Robin Hood”, a trecut pe locul al treilea, cu încasări de 18,7 milioane de dolari în al doilea weekend pe marile ecrane americane. Filmul cu Rossell Crowe în rol principal a avut încasări în America de Nord de 66,1 milioane de dolari, care s-au adăugat la totalul de încasări din restul teritoriilor de 125 de milioane de dolari. Pe poziţia a patra s-a clasat filmul ”Scrisori către Julieta / Letters to Juliet”, cu încasări de 9,1 milioane de dolari, urmat de ”Just Wright”, care a avut încasări de 4,2 milioane de dolari. Comedia ”MacGruber”, inspirată din celebra emisiune Saturday Night Live, s-a clasat pe poziţia a şasea, cu încasări de 4,1 milioane de dolari. Pe locul şapte s-a clasat filmul ”Întâlnire cu surprize / Date Night”, care a avut încasări de 2,8 milioane de dolari, urmat de ”Coşmar pe Elm Street”, cu încasări de 2,3 milioane de dolari. Pe poziţia a noua s-a clasat filmul de animaţie ”Cum să îţi dresezi dragonul / How to Train Your Dragon”, care a avut încasări de 1,9 milioane de dolari.

Filmul bollywoodian ”Kites” s-a clasat pe locul zece, cu încasări de aproximativ un milion de dolari. Suma este, potrivit specialiştilor, un record pentru un film indian lansat pe teritoriu nord-american.