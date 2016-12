”Shrek Forever After” are premiera mondială în aprilie

Filmul de animaţie ”Shrek Forever After”, realizat de DreamWorks Animation şi Paramount, va avea premiera mondială pe 21 aprilie, fiind proiectat în deschiderea Festivalului Tribeca din New York. Regizat de Mike Mitchell, ”Shrek Forever After”, realizat în format 3D, reprezintă cel de-al patrulea şi totodată ultim capitol al acestei francize de succes. Actorii Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy şi Antonio Banderas îşi vor împrumuta încă o dată vocile personajelor principale din acest film.

”Shrek Forever After” este cel de-al doilea film de animaţie 3D proiectat în deschiderea unui festival important. În 2009, animaţia ”Deasupra tuturor / Up”, realizată de studiourile Pixar, a deschis Festivalul de Film de la Cannes. În peliculele anterioare, Shrek a salvat-o pe prinţesa Fiona din ghearele unui dragon, a dejucat planurile Prinţului nu chiar Frumos şi a recuperat cheile regatului Far Far Away. În ”Shrek Forever After”, epoca în care personajul principal roşea cu uşurinţă este de mult apusă: celebrul căpcăun verde este acum un tată de familie matur şi aşezat, cu trei copii, însă oarecum nostalgic faţă de viaţa aventuroasă pe care o ducea în trecut. Pentru a-şi regăsi spiritul din trecut, Shrek semnează un pact cu maleficul pitic Rumpelstiltskin. Acest pact devine un adevărat coşmar pentru Shrek, care se vede mutat într-o versiune alternativă a regatului Far Far Away, ce nu mai seamănă deloc cu ţinutul din povestea originală. Într-o lume în care Shrek nu a existat, măgarul nu mai ”murmură”, ci este un sclav, Motanul-Încălţat este un mare leneş, iar piticul Rumpelstiltskin domneşte peste acest regat, cu o mână de fier. În plus, Shrek trăieşte oroarea de a nu fi cunoscut-o niciodată pe Fiona. Mike Mitchell a introdus în acest film o serie de personaje noi, precum două vrăjitoare care vânează căpcăuni, dar şi ”cel mai frumos căpcăun ce a fost văzut vreodată”, potrivit cineastului american. Chiar dacă spectatorii bănuiesc deja că ”Shrek Forever After” va avea, invariabil, un happy end tradiţional, felul în care celebrul căpcăun va reuşi să repună lucrurile în ordine în regatul Far Far Away nu a fost încă dezvăluit de producători, făcându-i pe spectatori să aştepte cu nerăbdare lansarea filmului.

Filmul ”Shrek Forever After” va rula în sălile de cinematograf americane începând din 21 mai, urmând să fie lansat în sălile de cinema din România pe 16 iulie.