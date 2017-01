”Slumdog Millionaire”, marele cîştigător la Globurile de Aur

”Slumdog Millionaire”, de Danny Boyle, a fost marele cîştigător la ediţia de anul acesta a Globurilor de Aur, ce a avut loc duminică, la Los Angeles, lungmetrajul primind patru distincţii, printre care cele pentru Cel mai bun film şi Cea mai bună regie. ”Slumdog Millionaire”, o poveste despre un tînăr care, deşi needucat şi crescut într-un cartier sărac al Mumbaiului, ajunge să intre în posesia marelui premiu la o emisiune de tipul ”Vrei să fii milionar?”, a mai cîştigat, de asemenea, premiile pentru Cea mai bună coloană sonoră şi Cel mai bun scenariu original. La categoria Cel mai bun film - dramă au mai concurat producţiile ”Strania poveste a lui Benjamin Button”, ”Frost/Nixon”, ”The Reader” şi ”Revolutionary Road”. Concurenţii lui Danny Boyle la categoria Cel mai bun regizor au fost Stephen Daldry cu ”The Reader”, David Fincher cu ”Strania poveste a lui Benjamin Button”, Ron Howard cu ”Frost/Nixon” şi Sam Mendes cu ”Revolutionary Road”.

Premiul la categoria Cel mai bun film - comedie/ musical a revenit celui mai recent film semnat de Woody Allen, ”Vicky Christina Barcelona”, în timp ce ”Wall-E”, care spune povestea unui robot îndrăgostit, a primit premiul pentru Cel mai bun lungmetraj de animaţie. Kate Winslet a primit două premii pentru interpretare, la categoriile Cel mai bun rol secundar feminin, pentru ”The Reader” şi Cel mai bun rol principal feminin la categoria dramă, pentru ”Revolutionary Road”, unde joacă alături de Leonardo DiCaprio. Premiul pentru Cel mai bun rol principal masculin într-un film dramatic i-a revenit lui Mickey Rourke, pentru prestaţia din ”The Wrestler”, semnat de Darren Aronofsky, povestea unui luptător de wrestling care încearcă să rămînă în ring, în ciuda problemelor pe care le are. Premiul pentru Cel mai bun rol secundar masculin i-a fost acordat, postum, lui Heath Ledger, pentru rolul Joker din ”Cavalerul Negru/ The Dark Knight”. Regizorul Steven Spielberg a primit premiul pentru întreaga carieră, cu întîrziere de un an, ceremonia din 2008 în timpul căreia trebuia să îi fie acordată distincţia fiind anulată din cauza grevei scenariştilor.

Un număr mare de celebrităţi, precum Brad Pitt, Angelina Jolie, Kate Winslet, Tom Cruise, Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio şi Meryl Streep, au fost prezente pe covorul roşu din faţa hotelului de lux Beverly Hilton din Beverly Hills, situat în partea de vest a oraşului Los Angeles, cu ocazia celei de-a 66-a gale a premiilor Globul de Aur. În 2008, gala a fost anulată din cauza grevei scenariştilor americani, care a paralizat timp de trei luni industria de la Hollywood. Decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association/ HFPA), premiile Globul de Aur nu anticipează neapărat cîştigătorii premiilor Oscar, care va avea loc pe 22 februarie, dar pot, totuşi, să fixeze anumite jaloane pe drumul către rîvnitele distincţii acordate de Academia de Film americană.

Rochiile îndrăzneţe şi sofisticate au revenit pe covorul roşu

Starurile de la Hollywood au readus strălucirea pe covorul roşu, la cea de-a 66-a ediţie a premiilor Globul de Aur, purtînd rochii fără bretele, în culori îndrăzneţe, dar şi foarte mult negru. Experţii în modă spun că ţinutele vedetelor au fost sofisticate şi frumoase, majoritatea fiind de părere că la această ediţie a premiilor Globul de Aur au lipsit rochiile urîte. Negrul şi nuanţele închise de albastru au fost preferate de majoritatea celebrităţilor, cu cîteva excepţii.

Nominalizate la premiile Globul de Aur, Kate Winslet, Amy Adams, Sally Hawkins şi Viola Davis s-au numărat printre actriţele care au purtat rochii negre la această gală. ”Mă face să mă simt şi puţin sexi, iar eu aveam nevoie să mă simt astfel în această seară”, a declarat Viola Davis, nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru prestaţia ei din filmul ”Doubt”, referindu-se la rochia sa cu un decolteu adînc, creată de designerul Max Azria. Evan Rachel Wood, din filmul ”The Wrestler”, a purtat tot o rochie neagră, cu un decolteu în V. ”Lumea mă tot întreabă cum am făcut s-o aleg, dar cred că rochia m-a ales pe mine”, a declarat actriţa, referindu-se la rochia sa cu paiete şi perle creată de Elie Saab.

Actriţele Anne Hathaway, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Debra Messing şi Sigourney Weaver au purtat rochii în nuanţe de albastru. Cu doar cîteva mici excepţii, rochiile fără bretele au reprezentat trendul principal al acestei gale. Nu doar Kate Winslet şi Amy Adams şi-au expus umerii, ci şi Anne Hathaway, Eva Longoria, Eva Mendez, Miley Cyrus şi Freida Pinto. Devenită celebră peste noapte, datorită rolului ei din ”Slumdog Millionaire”, Freida Pinto a declarat că este ”complet topită” după rochia ei galben-muştar, o creaţie a celebrului Christian Lacroix. Cerceii în formă de candelabru purtaţi de aceeaşi Freida Pinto au relevat o altă tendinţă în ţinutele celebrităţilor: bijuteriile mari. Amy Adams i-a uimit pe spectatori, veniţi să salute starurile la sosirea acestora pe covorul roşu, cu o pereche de bijuterii în formă de frunze, realizate din smaralde şi diamante.

Angelina Jolie a reprezentat o excepţie notabilă de la regula rochiei fără bretele şi a cerceilor mari, purtînd o rochie strălucitoare, simplă, de culoare argintie, creată de casa Versace. Jennifer Lopez a ales şi ea o nuanţă metalică, purtînd o rochie aurie, extrem de strîmtă şi cu spatele gol.