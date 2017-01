”Stă să plouă cu chiftele” rămîne lider în box office-ul nord-american

Filmul de animaţie ”Stă să plouă cu chiftele”, care spune povestea unui inventator ce a creat o maşină care transformă apa în hrană, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru a doua săptămînă consecutiv. Filmul ”Stă să plouă cu chiftele / Cloudy with a Chance of Meatballs”, inspirat dintr-o carte pentru copii, a obţinut 22 de milioane de dolari în a doua săptămînă de prezenţă pe marile ecrane în America de Nord.

Filmul ”Surrogates”, de Jonatahan Mustow, în care Bruce Willis interpretează un poliţist într-o societate din viitor, în care fiinţele umane trăiesc izolate, folosind roboţi înlocuitori (surogate) pentru activităţile sociale, s-a situat pe locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 14 milioane în primele trei zile de la lansare. O altă premieră a săptămînii, remake-ul comediei muzicale ”Fame”, cu Kelsey Grammer şi Bebe Neuwirth, s-a situat pe locul al treilea în box office, cu încasări de 9 milioane de dolari. În cea de-a doua săptămînă de prezenţă pe marile ecrane nord-americane, filmul ”Informatorul / The Informant!”, de Steven Soderbergh, cu Matt Damon în rolul unui angajat al unui trust din industria agroalimentară care se decide să denunţe practicile ilicite ale angajatorului său, a obţinut încasări de şase milioane de dolari, situîndu-se pe locul al patrulea. Comedia ”I Can Do Bad All by Myself”, cel mai recent film al actorului american Tyler Perry, în care acesta interpretează personajul său fetiş, Madea, s-a clasat pe locul al cincilea în box office-ul nord-american, cu încasări de cinci milioane de dolari. Filmul prezintă noile aventuri ale personajului Madea Simmons, o bunică afro-americană supraponderală şi cu o personalitate foarte puternică. Filmul ”Dragoste fără preaviz / Love Happens”, cu Jennifer Aniston, s-a situat pe locul al şaselea, cu încasări de 4,25 milioane de dolari, în timp ce pe locul al şaptelea s-a plasat horror-ul SF ”Pandorum”, cu Ben Foster şi Dennis Quaid, care a avut încasări de patru milioane de dolari. Poziţia a opta este ocupată de filmul ”Trupul lui Jennifer / Jennifer\'s Body”, despre o majoretă care are o viaţă ideală, dar care se decide să asasineze băieţii din oraşul său (3,25 milioane de dolari). Filmul de animaţie ”9”, ce prezintă aventurile prin care trec nouă mici creaturi fabricate din materiale reciclabile, care încearcă să supravieţuiască într-o lume răvăşită de războiul dintre oameni şi maşini, s-a situat pe locul al nouălea, cu încasări de 2,75 de milioane de dolari.

Pe locul al zecelea se află cel mai recent film semnat de Quentin Tarantino, ”Ticăloşi fără glorie”, cu Brad Pitt în rolul principal, care relatează aventurile unui grup de soldaţi americani evrei ce luptă împotriva naziştilor, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acest film a obţinut încasări de 2,5 milioane de dolari.