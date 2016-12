”Studiatul în Marea Britanie este mai simplu”

Studiile în străinătate au devenit din ce în ce mai accesibile tinerilor din România, în ultimii ani numărul celor care au hotărât să devină studenți în UE fiind într-o continuă creștere. Alexandra Ilisei a studiat la Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” și încă din clasa a IX-a a știut că la facultate va merge în Anglia, toată energia ei în cei patru ani fiind canalizată către acest scop. Acum este în anul I la University of Manchester, la specializarea „International management with American Business Studies“. ”În clasa a IX-a m-am decis să studiez în Anglia, după ce am petrecut două săptămâni la școala de vară a University College London. Abia în clasa a XII-a am aplicat, prin programul University and College Admissions Service”, a povestit tânăra. Ea a spus că procesul de admitere nu a fost foarte complex, mai lungă fiind așteptarea răspunsului de la cinci universități la care a aplicat. ”Tot ce am făcut a fost să introduc datele personale, istoricul educației și cele cinci universități la care vreau să aplic, am atașat scrisoarea de intenție (motivația pentru a studia business și management, dar și calificările) și o recomandare de la un profesor”, a explicat tânăra. De asemenea, a trebuit să atașeze un document în care profesorii ce predau disciplinele de Bac estimau cam ce note va obține la examen tânăra constănțeancă. După ce a primit răspunsul de la cele cinci universități, a ales Universitatea din Manchester pentru că îi oferă șansa de a studia un an în Statele Unite ale Americii sau în Canada, dar și pentru că este o instituție de renume în Marea Britanie și în UE.

TRECEREA DE LA SISTEMUL DE EDUCAȚIE DIN ROMÂNIA LA CEL BRITANIC

Alexandra povestește că trecerea la noul sistem de învățământ a fost mai dificilă, însă nu este imposibil să te acomodezi. ”În Marea Britanie se folosesc alte moduri de notare și de testare a studenților. Pe parcursul anului am avut câteva teste, însă majoritatea trebuiau făcute acasă și predate pentru notare, dar am avut și teste în sala de curs, însă ne era permis să apelăm la notițe”, a spus constănțeanca. De asemenea, ea a povestit că predarea este diferită de cum era învățată în România, prin lecturi și seminare sau workshop-uri, iar profesorii îi încurajează pe studenți să ceară ajutorul atunci când au dificultăți în a înțelege ceva. ”Pentru profesori nu contează naționalitatea, tot ceea ce contează este dorința de a învăța și implicarea studenților. Pentru îndrumare în carieră avem un mentor care ne ajută”, a povestit Alexandra. În prezent este membră în două asociații studențești, unde analizează alături de alți studenți teme de finanțe și management, dar are ocazia să cunoască oameni deschiși și prietenoși și să lege prietenii. ”Cazarea în primul an nu este greu de găsit, pentru că este foarte ușor să aplici pentru cazare în campusurile facultății, iar în cazul în care nu mai sunt locuri, există numeroase clădiri cu apartamente pentru studenți, precum și case cu chirie foarte mică”, a spus tânăra.

STUDENȚII POT BENEFICIA DE FINANȚARE PENTRU STUDII ȘI BURSE

Alexandra a povestit că tinerii care aplică la studii în Marea Britanie pot apela la împrumutul de stat ce acoperă taxele universitare, care va fi plătit după terminarea studiilor. ”Studenții pot primi și burse oferite de facultate pentru rezultatele obținute la Bac și pentru cei care au venitul familiei mai mic de 42.000 de lire/an. Pe mine mă ajută părinții cu o sumă de bani lunar, dar există numeroase joburi part-time pentru cei care nu beneficiază de ajutor financiar din partea părinților”, a explicat Alexandra. Ea îi încurajează pe tineri să aplice pentru studii în străinătate. ”Dacă ai voință, ești o fire deschisă, te implici în activități și citești pentru cursuri și nu rămâi în urmă cu materia, studiatul în Marea Britanie este mult mai simplu!”, a concluzionat Alexandra Ilisei.