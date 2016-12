”Sub aceeaşi stea”, marele învingător la MTV Movie Awards

Filmul ”Sub aceeaşi stea / The Fault In Our Stars” a fost marele învingător la gala MTV Movie Awards 2015, o ceremonie dedicată publicului tânăr, desfăşurată duminică seară, la Nokia Theatre din Los Angeles.

Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Evans şi Jeremy Renner, starurile din distribuţia filmului ”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron / The Avengers: Age of Ultron”, următorul lungmetraj din franciza ”The Avengers”, care va avea premiera pe 24 aprilie, i-au înmânat colegului lor de distribuţie Robert Downey Jr. trofeul MTV Generation şi au îngenuncheat, în glumă, în faţa starului hollywoodian, în momentul în care acesta şi-a susţinut discursul de acceptare a premiului. ”Am crescut, m-am luptat, am dat greş, am avut succes, am mers la prea multe petreceri, m-am căit, am implorat pentru o a doua şansă şi, pur şi simplu, mi-am croit drum până în vârf”, a declarat starul american în vârstă de 50 de ani. ”Alături de colegii mei din ”The Avengers”, vă sfătuiesc să vă urmaţi visul, să munciţi din greu, să vă păstraţi nasul curat, să îi ajutaţi pe cei din jur şi, pentru că puteţi să faceţi asta, să definiţi, prin comportamentul vostru, generaţia din care faceţi parte”, a adăugat Robert Downey Jr.

Lungmetrajul ”Sub aceeaşi stea / The Fault In Our Stars”, despre doi adolescenţi bolnavi de cancer care se îndrăgostesc, s-a impus la trei categorii: filmul anului, cea mai bună actriţă în rol principal (Shailene Woodley) şi cel mai bun sărut (Shailene Woodley şi Ansel Elgort). Shailene Woodley, în vârstă de 23 de ani, a dedicat acest trofeu scriitorului John Green, autorul romanului pe baza căruia a fost realizat filmul. Shailene Woodley a fost recompensată şi cu Trailblazer Award, un premiu acordat actorilor care reuşesc să îşi construiască o carieră unică şi să influenţeze spectatorii.

MTV Movie Awards este o gală care deschide sezonul filmelor din categoria blockbuster şi este cunoscută pentru includerea unor categorii neconvenţionale, votate de fani, precum cea mai înspăimântătoare scenă, câştigată în acest an de Jennifer Lopez, graţie rolului interpretat în horror-ul ”Băiatul din vecini / The Boy Next Door”, realizat cu un buget redus. La categoria cel mai bun actor s-a impus Bradley Cooper, graţie prestaţiei sale din filmul ”Lunetistul american / American Sniper”. Momentele de umor ireverenţios au venit din partea gazdei ceremoniei, actriţa de comedie Amy Schumer, care şi-a presărat discursurile cu câteva parodii după scene din filme celebre, dar şi cu aluzii cu conotaţii sexuale. Zac Efron şi Dave Franco, protagoniştii comediei ”Vecini de coşmar / Neighbours”, au urcat pe scenă pentru a primi trofeul decernat la categoria cel mai bun duo de actori. Pentru rolul din acelaşi film, Zac Efron s-a impus la categoria cea mai bună prestaţie topless / cu pieptul gol. Filmul ”Vecini de coşmar” a fost premiat şi la categoria cel mai bun moment WTF, prin intermediul actorilor Seth Rogen şi Rose Byrne. Merryl Streep s-a impus la categoria cel mai bun personaj malefic, pentru evoluţia sa din musicalul ”În inima pădurii / Into the Woods”. Actriţa Jennifer Lawrence s-a impus la categoria cel mai bun moment muzical, pentru o secvenţă din cel mai recent film al francizei ”Jocurile foamei”, iar la categoria cea mai bună prestaţie de comedie a triumfat actorul Channing Tatum, graţie rolului din ”O altă adresă de pomină / 22 Jump Street”. La categoria cea mai bună transformare fizică s-a impus actriţa Elizabeth Banks, pentru rolul din ”Jocurile foamei: Revolta - Partea I”.

Premiile MTV Movie sunt atribuite pe baza voturilor exprimate de fani pe internet, pe site-ulwww.mtv.com/ontv/movieawards. Gala a fost difuzată în direct de postul MTV. Gala MTV Movie Awards este una dintre cele mai urmărite emisiuni de televiziune pentru publicul tânăr şi reprezintă o bună platformă de lansare pentru multe dintre filmele produse la Hollywood, care se adresează în special spectatorilor tineri.