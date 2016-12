”Tânăr şi neliniştit” şi ”Zile din viaţa noastră”, marile câştigătoare la Daytime Emmy Awards 2015

Două producţii de televiziune celebre, ”Zile din viaţa noastră / Days of Our Lives” şi ”Tânăr şi neliniştit / The Young and the Restless”, au câştigat împreună trofeul pentru cel mai bun serial dramatic, la cea de-a 42-a gală Daytime Emmy Awards. Celelalte două seriale nominalizate la această categorie au fost ”Dragoste şi putere / The Bold and the Beautiful” şi ”General Hospital”. La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal s-a impus Maura West, interpreta rolului Ava Jerome din serialul ”General Hospital”, produs de postul ABC. Colegul ei din distribuţia aceluiaşi serial Anthony Geary, interpretul personajului Luke Spencer, a fost desemnat Cel mai bun actor în rol principal. Premiile secundare de interpretare au revenit actorilor Amelia Heinle, din serialul ”Tânăr şi neliniştit”, şi Chad Duell, din serialul ”General Hospital”.

Printre ceilalţi câştigători ai galei de duminică seară, care a avut loc în studiourile Warner Bros. din Burbank, California, s-au aflat ”The Ellen DeGeneres Show”, care s-a impus încă o dată la categoria Cel mai bun talk-show de divertisment, dar şi Craig Ferguson, la categoria Cel mai bun prezentator al unei emisiuni-concurs, şi Kelly Ripa şi Michael Strahan, la categoria Cel mai bun prezentator al unui talk-show de divertisment. La categoria Cel mai bun show TV culinar s-a impus producţia ”Barefoot Contessa: Back to Basics”, iar la categoria Cea mai bună emisiune informativă de divertisment a triumfat producţia ”Entertainment Tonight”, difuzată de postul CBS.

La această gală, venerabila actriţă americană Betty White a fost recompensată cu un premiu pentru întreaga carieră. Premiile Daytime Emmy sunt decernate de Academia de Televiziune americană pentru a recompensa cele mai bune producţii difuzate între orele 9.00 şi 19.00. Academia de Televiziune premiază anual şi cele mai bune programe din prime time, cu Primetime Emmy, decernate în mod obişnuit la jumătatea lunii septembrie. Premiile Emmy sunt considerate Oscarurile pentru televiziune. Cea de-a 42-a gală Daytime Emmy Awards a fost difuzată live de postul de televiziune Pop, evenimentul fiind prezentat de fostul top-model Tyra Banks.