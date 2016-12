”Ţările bogate trebuie să menţină ajutorul lor pentru dezvoltarea globală”

Premierul britanic, David Cameron, a afirmat marţi că ţările bogate au obligaţia morală să menţină ajutorul acordat dezvoltării, în pofida crizei economice cu care se confruntă. El s-a exprimat în paralel cu Adunarea Generală a ONU, după prima reuniune a unui grup de lucru desemnat de ONU pentru a defini noile obiective ale dezvoltării durabile pentru perioada de după 2015. David Cameron co-prezidează acest grup, împreună cu şeful statului indonezian, Susilo Bambang Yudhoyono şi cu preşedinta Liberiei, Ellen Johnson-Sirleaf. Potrivit unui recent raport al ONU, ajutorul public pentru dezvoltare - ce ar fi trebuit să atingă 0,7% din PNB - se diminuează sub efectul crizei economice, făcând şi mai dificil de atins obiectivele globale fixate de ONU pentru a reduce sărăcia sau a ameliora sistemul medical şi educaţia. ”Este important ca ţările care fac promisiuni să şi le respecte”, a declarat premierul Cameron în faţa reprezentanţilor presei. ”Aceste promisiuni au fost făcute celor mai sărace ţări ale lumii. Este în interesul nostru să edificăm o lume mai prosperă”, a subliniat el.

Demnitarul britanic a precizat că ”noile obiective ale ONU au ca scop principal eradicarea sărăciei absolute în lume”. Potrivit preşedintelui indonezian, Susilo Bambang Yudhoyono, ”dacă se are în vedere presiunea demografică a unei planete cu nouă miliarde de locuitori în anul 2050, obiectivele trebuie să permită să se facă faţă unei cereri mai puternice de hrană, energie, locuri de muncă şi infrastructură, conservând, în acelaşi timp, mediul înconjurător”. Grupul de lucru are la dispoziţie un an de zile pentru a defini noile obiective ce trebuie adoptate cu prilejul viitoarei sesiuni a Adunării Generale din septembrie 2013.