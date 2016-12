”The Godfather / Naşul”, cel mai bun film din toate timpurile

Lungmetrajul ”The Godfather / Naşul”, în regia lui Francis Ford Coppola, a ocupat primul loc în topul celor mai bune filme din toate timpurile, alcătuit pe baza unui sondaj la care au participat numeroşi cineaşti de renume de la Hollywood, dar şi actori nominalizaţi şi premiaţi cu Oscar. În topul alcătuit de publicaţia ”The Hollywood Reporter”, filmul ”The Godfather / Naşul”, realizat în 1972, a devansat peliculele ”The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz”, în regia lui Victor Fleming, şi „Citizen Kane / Cetăţeanul Kane”, de Orson Welles, clasate pe locul al doilea, respectiv al treilea. Lungmetrajul ”The Shawshank Redemption / Închisoarea îngerilor”, de Frank Darabont, ocupă poziţia a patra, iar ”Pulp Fiction”, semnat de Quentin Tarantino, se află pe locul al cincilea. Topul 10 al celor mai bune filme produse la Hollywood este completat de ”Casablanca”, în regia lui Michael Curtiz, ”The Godfather: Part II / Naşul II” de Francis Ford Coppola, ”E.T. - The Extra-Terrestrial / E.T. Extraterestrul” de Steven Spielberg, ”2001: A Space Odyssey / Odiseea Spaţială 2001” de Stanley Kubrick şi ”Schindler's List / Lista lui Schindler” de Steven Spielberg.

Creatorul serialului ”Breaking Bad”, Vince Gilligan, regizorii Gary Ross, John Singleton şi Michael Bay, directorul studiourilor Disney, Alan Horn, producătorul Frank Marshall şi agentul Robert Newman s-au aflat printre personalităţile celei de-a şaptea arte care au fost invitate să participe la acest sondaj.