”The Hurt Locker”, cel mai bun film la gala Criticilor de Film din SUA

”The Hurt Locker”, un lungmetraj independent despre o echipă de genişti americani mobilizaţi în Irak, a fost desemnat, duminică, de către Asociaţia Naţională a Criticilor de Film din SUA, drept cel mai bun film al anului 2009, confirmându-şi statutul de favorit la premiile Oscar. Aceeaşi peliculă s-a impus şi la categoria Cel mai bun regizor (Kathryn Bigelow), iar Jeremy Renner, din acelaşi film, a fost desemnat Cel mai bun actor în rol principal. În decembrie, atât New York Film Critics Circle, cât şi Los Angeles Film Critics Association au premiat această peliculă, dar şi pe Kathryn Bigelow.

Şi cinematografia franceză a câştigat, duminică, câteva premii importante. Yolande Moreau a fost desemnată Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru rolul din ”Seraphine”, un film inspirat din viaţa pictoriţei franceze Seraphine de Senlis, iar pelicula ”Summer Hours” s-a impus la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină. La categoria documentarelor a triumfat ”Plajele lui Agnes”, un film despre viaţa regizoarei Agnes Varda, care a fost căsătorită cu regizorul Jacques Demy. Mo\'Nique a fost aleasă Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru interpretarea unei mame abuzive în ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, iar Christoph Waltz s-a impus la categoria Cel mai bun rol secundar masculin, pentru rolul din ”Ticăloşi fără glorie / Inglourious Basterds”. Fraţii Joel şi Ethan Coen au câştigat premiul pentru Cel mai bun scenariu, cel al filmului ”A Serious Man”.

Asociaţia Naţională a Criticilor de Film din SUA (National Society of Film Critics) include peste 60 de membri ai unor publicaţii de prestigiu din Los Angeles, Boston, New York şi Chicago, precum ”Time”, ”Newsweek”, ”The New Yorker” şi Salon.com. Premiile acordate de această asociaţie constituie un bun indicator al viitorilor câştigători ai Oscarurilor, care vor fi decernate pe 7 martie de Academia de Film americană. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 2 februarie.