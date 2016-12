”The Hurt Locker”, marele câştigător al Oscarurilor

Pelicula ”The Hurt Locker” a câştigat Oscarul 2010 pentru cel mai bun film al anului, devenind, cu şase premii ale Academiei Americane de Film câştigate duminică seara, marele câştigător al galei desfăşurate la Los Angeles. Acelaşi film a câştigat Oscarurile pentru cel mai bun regizor, cel mai bun film, cel mai bun montaj, cel mai bun sunet, cel mai bun mixaj sonor şi cel mai bun scenariu original. Datorită peliculei ”The Hurt Locker”, regizoarea Kathryn Bigelow a intrat în istoria premiilor Oscar, fiind prima femeie distinsă cu premiul pentru cel mai bun regizor de către Academia Americană de Film. ”The Hurt Locker” face portretul celei mai periculoase slujbe din lume, prezentând soldaţii genişti responsabili cu deminarea bombelor pe câmpul de luptă în Irak. Drama regizată de fosta soţie a lui James Cameron a fost distinsă cu şase premii la BAFTA, eclipsând pelicula ”Avatar”, care a primit doar două distincţii, pentru efecte speciale şi design de producţie, deşi ambele pelicule au fost nominalizate la câte opt categorii. Cele două pelicule au mers umăr la umăr şi în competiţia pentru Oscar, unde au avut câte nouă nominalizări. ”Avatar” a câştigat, duminică noaptea, doar trei trofee, pentru imagine, efecte speciale şi scenografie.

La categoria „Cel mai bun actor în rol principal“, câştigător a fost Jeff Bridges, pentru prestaţia din ”Crazy Heart”, în timp ce Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin i-a fost acordat actriţei Sandra Bullock, pentru rolul din ”The Blind Side”. Christoph Waltz şi Mo\'Nique au fost recompensaţi cu Oscarurile pentru cele mai bune roluri secundare, pentru rolurile din ”Inglorious Basterds” şi, respectiv, ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”. Oscarul 2010 pentru cel mai bun film străin a fost acordat producţiei argentiniene ”The Secret of Their Eyes”, regizată de Juan José Campanella. Oscarul pentru cea mai bună animaţie i-a revenit peliculei ”Up”, care a mai luat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră. Gala Oscar 2010, ajunsă, anul acesta, la ediţia cu numărul 82, s-a desfăşurat la Teatrul Kodak de la Hollywood, într-o sală cu 3.400 de locuri. Gazdele ceremoniei au fost actorii americani Alec Baldwin şi Steve Martin. Câştigătorii au fost desemnaţi în urma votului Academiei Americane de Film.

ARGINTIUL, ÎN TOP. Anul acesta, culoarea preferată a vedetelor prezente pe covorul roşu a fost argintiul. Kate Winslet, Cameron Diaz şi Helen Mirren sunt doar trei dintre actriţele care au ales să poarte rochii argintii la gala Oscarurilor. Însă Sandra Bullock a purtat, în opinia jurnaliştilor britanici, cea mai frumoasă toaletă dintre actriţele prezente la ceremonie, o creaţie a casei de modă Marchesa. Kate Winslet a fost extrem de elegantă în rochia ei argintie fără bretele, o creaţie Yves Saint Laurent, asortată cu diamante Tiffany, iar Helen Mirren a purtat o rochie argintie creată de Badgley Mischka şi bijuterii Chopard. Zoe Saldana, actriţa din ”Avatar”, a purtat o creaţie Givenchy din cea mai recentă colecţie a acestei case de modă, o combinaţie de albastru cu o bustieră argintie. Cameron Diaz, care a ajuns ultima la ceremonia de la Kodak Theatre, a purtat o rochie argintie fără bretele din colecţia Privé a casei Armani. Într-adevăr, mare parte din tendinţa care a impus culoarea argintie la această ediţie a galei Oscarurilor i se datorează lui Giorgio Armani, a cărui colecţie Privé părea să fie concepută special pentru o astfel de ocazie. Jennifer Lopez şi Amanda Seyfried au fost alte două staruri care au urmat tendinţa lansată de Cameron Diaz, purtând toalete din aceeaşi colecţie, care au fost însă foarte asemănătoare. Rochiile în culori pale au reprezentat o altă alegere a numeroase doamne prezente la gala Oscar, Demi Moore, Miley Cyrus, Diane Kruger şi Victoria Beckham purtând astfel de toalete. Sarah Jessica Parker s-a ridicat la înălţimea pretenţiilor vestimentare ale personajului care a făcut-o celebră - Carrie Bradshow, din ”Totul despre sex” - purtând o spectaculoasă rochie galben pal cu flori argintii din colecţia Chanel Couture. Mariah Carey a purtat o creaţie Valentino, de culoare albastră, cu un decolteu considerat de specialişti mult prea generos. Starurile din lungmetrajul ”Precious: Based on the Novel «Push» by Sapphire”, Gabourey Sidibe şi Mo\'Nique, au optat pentru rochii albastre.

Vârsta nu le-a împiedicat nici pe Meryl Streep, nici pe Sigourney Weaver să se prezinte impecabil. Meryl Streep a fost extrem de elegantă într-o rochie albă a designerului american Chris March, iar Sigourney Weaver a ales o rochie roşie clasică a casei Lanvin. Melanie Griffith, prezentă la gală alături de soţul ei, actorul Antonio Banderas, a purtat o rochie neagră cu paiete creată de Chanel. Optând pentru nuanţe mai închise de roşu, Penelope Cruz a purtat o spectaculoasă rochie Donna Karan, în timp ce Vera Farmiga, starul din ”Up in the Air”, a ales un model creat de Marchesa. Totodată, Rachel McAdams a ales o rochie Elie Saab, iar Charlize Theron a purtat o rochie a casei Christian Dior.