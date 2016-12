”This Is It” a încasat peste 4,4 milioane dolari în mai puţin de 24 de ore

Documentarul ”This Is It”, un tribut adus regretatului cîntăreţ Michael Jackson, a generat încasări de peste 4,4 milioane de dolari în mai puţin de 24 de ore de la lansarea lui oficială în America de Nord. Documentarul a obţinut încasări de aproximativ 2,2 milioane de dolari, marţi, în seara premierei oficiale şi cel puţin aceeaşi sumă în cursul proiecţiilor de miercuri dimineaţă. Compania Sony a lansat ”This Is It” în 97 de ţări. Documentarul a fost montat dintr-un total de 80 de ore înregistrate pe casete video, filmate la Los Angeles, în timpul repetiţiilor lui Michael Jackson pentru seria de 50 de concerte pe care acesta ar fi trebuit să le susţină la O2 Arena din Londra, începînd din 13 iulie. Filmul a fost regizat de Kenny Ortega, fostul coregraf al cîntăreţului.

Michael Jackson, fost membru al uneia dintre legendele casei Motown Records, trupa The Jackson 5, deţine în continuare recordul pentru cel mai bine vîndut album din toate timpurile, ”Thriller”, lansat în 1982. Starul a decedat pe 25 iunie, în Los Angeles, în urma unui stop cardiac, la vîrsta de 50 de ani. Oficialii americani au declarat că inima starului s-a oprit din cauza unei supradoze de sedative combinate cu un puternic anestezic, Propofol, un medicament folosit de regulă în timpul intervenţiilor chirurgicale. Filmul ”This Is It” nu abordează subiectul morţii cîntăreţului, considerată de autorităţile americane drept omucidere. După moartea starului, compania AEG Live, organizatoarea celor 50 de concerte de la Londra, a semnat, la începutul lunii august, un contract de 60 de milioane de dolari cu Sony Pictures pentru producerea acestui documentar. Documentarul ”This Is It” va rula în cinematografe doar două săptămîni.