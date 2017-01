”This Is It”, în fruntea box office-ului nord-american

Documentarul ”This Is It”, care cuprinde secvenţe filmate în timpul ultimelor repetiţii ale cântăreţului Michael Jackson, a avut parte de o intrare triumfală în box office-ul nord-american, ocupând prima poziţie în clasamentul încasărilor din cinematografele din America de Nord. Acest documentar, realizat pentru fanii cântăreţului american, decedat pe 25 iunie, reprezintă singura noutate în box office-ul nord-american faţă de săptămâna precedentă şi a generat încasări de 21,3 milioane de dolari.

”Paranormal Activity”, un film horror cu un buget minuscul, de doar 11.000 de dolari, devenit un adevărat fenomen în SUA, a ocupat poziţia a doua, cu încasări de 16,5 milioane de dolari şi un total de 84,9 milioane de dolari de la lansarea lui, în urmă cu zece zile. Povestea filmului ”Paranormal Activity” este de o simplitate dezarmantă, dar are o eficacitate redutabilă: doi tineri americani, speriaţi de zgomotele nocturne din locuinţa lor, decid să lase pornită, pe timpul nopţii, o cameră de filmat, pentru a surprinde o eventuală activitate paranormală în timp ce ei dorm. Filmat în 2006, filmul a trebuit să aştepte trei ani înainte de a fi lansat în cinematografele din America de Nord şi a beneficiat de sprijinul lui Steven Spielberg. Thriller-ul ”Law Abiding Citizen”, cu laureatul premiului Oscar Jamie Foxx şi cu Gerard Butler, a obţinut încasări de 7,3 milioane de dolari de vineri până duminică şi a urcat o poziţie, până pe locul al treilea. Comedia ”Vacanţă All Inclusive / Couples Retreat”, care prezintă povestea unui cuplu plecat în vacanţă pe o insulă tropicală, în încercarea de a-şi salva relaţia, ocupă poziţia a patra, cu încasări de şase milioane de dolari. Regizată de Peter Billingsey, această comedie îl are pe Vince Vaughn în rolul principal şi a devansat ”Saw VI”, cel mai recent opus din această franciză horror de succes, care ocupă locul al cincilea, cu încasări de 5,6 milioane de dolari. Pe locul al şaselea s-a situat filmul SF destinat adolescenţilor ”Tărâmul monştrilor / Where the Wild Things Are”, cu încasări de cinci milioane de dolari. Filmul prezintă povestea unui băieţel, Max, care devine liderul unei insule populate de creaturi fantastice. Horror-ul ”The Stepfather”, în regia lui Nelson McCormick - despre un bărbat aparent normal care vrea familia perfectă, dar când noua sa soţie şi noul fiu vitreg nu se potrivesc tiparului el plănuieşte să îi ucidă şi să-şi găsească o nouă familie -, s-a situat pe al şaptelea loc, cu încasări de 3,4 milioane de dolari. Poziţia a opta a revenit peliculei ”Astro Boy”, un film de animaţie ce prezintă povestea unui băieţel care descoperă că este robot, care a avut încasări de 3,03 milioane de dolari. Pe poziţia a noua s-a situat filmul epic ”Amelia”, în care Hilary Swank o interpretează pe pioniera aviaţiei Amelia Earhart, care a obţinut încasări de trei milioane de dolari.

Un alt horror, ”Circul ororilor: Asistentul vampirului”, cu John C. Reilly şi Salma Hayek, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete în valoare de 2,8 milioane de dolari.