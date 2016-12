”Trezirea societăţii civile ruse este speranţa lui Mihail Hodorkovski”

”Trezirea societăţii ruse este noua şi adevărata speranţă pe care se bazează pentru a ieşi din închisoare Mihail Hodorkovski, un fost magnat al petrolului încarcerat din 2003”, a declarat, marţi, la Washington, fiul său, Pavel Hodorkovski. ”Situaţia tatălui meu s-a schimbat”, a declarat fiul mai mare al cunoscutului deţinut, ”deoarece pentru prima dată în nouă luni, el speră că nu are a face cu un proces judiciar sau o eventuală graţiere prezidenţială, ci cu o adevărată trezire a societăţii civile ruse”, a adăugat Pavel Hodorkovski. Tânărul în vârstă de 27 de ani, care trăieşte de nouă ani în SUA, a susţinut, marţi şi miercuri, conferinţe, la Washington, în numele organizaţiei sale pro-democratizare Institute of Modern Russia (Institut pentru o Rusie Modernă). ”Manifestaţiile recente din Rusia arată că presupusul contract social „uităm de drepturile omului în schimbul stabilităţii economice” este pe moarte”, a subliniat fiul lui Hodorkovski.

Fostul patron al gigantului petrolier rus Iukos şi asociatul său Platon Lebedev, deţinuţi începând din 2003, au fost condamnaţi în 2005, pentru escrocherie la scară largă, la opt ani de închisoare, în urma unui proces denunţat de avocaţii apărării ca trucat. Această pedeapsă a fost crescută la 14 ani de închisoare, în decembrie 2010, după un al doilea proces, cuantum redus cu un an, în urma unei acţiuni în apel. Detenţia a fost prelungită, astfel, până în 2016. Cei doi au fost arestaţi după ce Mihail Hodorkovski a intrat în conflict cu Kremlinul, finanţând opoziţia. În opinia lui Pavel Hodorkovski, ”realegerea lui Barack Obama, care a condus la anularea presiunii din campanie, eliberează calea către o politică mai echilibrată faţă de Rusia. Publicul american trebuie să înţeleagă adevărata natură a Rusiei actuale, pentru a aborda bine această relaţie bilaterală”, a subliniat el, evocând un ”regim practic autoritarist”. Evocând condiţiile detenţiei tatălui său, tânărul a declarat că acesta nu se plânge niciodată şi are o condiţie fizică şi mentală foarte bună. De la transferul său, în acest an, într-o închisoare de la frontiera cu Finlanda, el are dreptul la o conversaţie telefonică de 15 minute pe săptămână. Putem vorbi, pentru prima dată după nouă ani, în mod direct.