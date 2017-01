”Vacanțele dăunează sănătății”

Elon Musk, fondatorul companiei aerospațiale SpaceX și conducătorul firmei de vehicule electrice Tesla, este de părere că vacanțele sunt dăunătoare sănătății, iar dacă cineva vrea să schimbe lumea, nu trebuie să-și ia liber nici măcar pentru a-și vedea copilul nou-născut. Cartea ”Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, scrisă de veteranul ziarist Ashlee Vance și care va ieși pe piață la 19 mai, este plină de astfel de anecdote despre viața unuia dintre cei mai influenți întreprinzători din Silicon Valley. ”Vacanța te omoară, este lecția pe care am învățat-o când am plecat în concediu”, asigură Musk într-unul din pasajele cărții publicate anticipat de ziarul ”The Washington Post”. Elon Musk, care este și cofondatorul firmei de plată online Paypal, s-a îmbolnăvit de malarie și a riscat să-și piardă viața, după o vacanță petrecută în Brazilia și Africa de Sud, în anul 2000. Cartea cuprinde și un pasaj despre un angajat din Tesla, a cărui identitate nu este dezvăluită, care asigură că a primit un e-mail de la Musk în care îi spunea cât de dezamăgit este de el pentru că a preferat să meargă să-și vadă fiul nou-născut, în loc să participe la un eveniment al firmei. ”Asta nu este o scuză, este o dezamăgire. Tu trebuie să decizi care sunt prioritățile. Noi schimbăm lumea și istoria, iar tu ori vrei să participi, ori nu”, scrie Musk în acest mesaj publicat în cartea scrisă de Ashlee Vance, ziarist la agenția Bloomberg.

Vance îl citează pe Musk și când vorbește despre dorința lui de a-și găsi o iubită, dar nu știe de câtă atenție ar avea nevoie o femeie: ”Ar putea fi vorba de cinci sau zece ore. Oare de câte ore de atenție are nevoie, săptămânal, o femeie? Ar putea fi 15 ore?”. Musk, care locuiește în Los Angeles, vizitează săptămânal Silicon Valley, unde obișnuiește să stea în casa prietenului său Larry Page, co-fondatorul Google, care locuiește în Palo Alto și care îl descrie pe directorul de la Tesla ca pe... un fel de vagabond. ”Este un fel de homeless, ceea ce este amuzant. Îmi trimite mailuri în care întreabă: „Nu știu unde să stau la noapte. Pot să dorm la tine?“”, povestește Page, care asigură că deocamdată nu i-a făcut lui Musk un rând de la cheile casei sale.