”Variety” are un nou proprietar

Revista ”Variety”, una dintre cele mai vechi şi mai respectate surse de informaţii din industria de divertisment americană, a fost vândută de compania britanică Reed Business Information, grupului de presă american Penske Media Corporation (PMC). Finalizarea tranzacţiei a fost anunţată de cele două societăţi. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică. Planul companiei PMC este de a creşte prezenţa mărcii ”Variety” în alte medii, precum internet, televiziune, pe telefoanele inteligente, dar şi pe pieţele internaţionale. PMC este un grup de presă care desfăşoară operaţiuni pe internet, având sediul central la Los Angeles. Compania PMC este deţinută de Jay Penske, care este preşedinte şi director executiv al acestui grup de presă. În afară de revista „Variety”, PMC mai deţine site-urile Boy Genius Report, Deadline.com, OnCars.com, HollywoodLife.com, Movieline, MailTimes şi TVLine.

Revista ”Variety”, una dintre cele mai vechi şi mai respectate surse de informaţii din industria de divertisment americană, a fost scoasă la vânzare în luna martie a acestui an, după cum au anunţat, la momentul respectiv, compania Reed Business Information (RBI). RBI, care a deţinut ”Variety” din anul 1987, a luat decizia de a vinde revista în concordanţă cu strategia sa din ultimii trei ani, care vizează despărţirea grupului RBI de publicaţiile americane tipărite.

”Variety” a fost înfiinţată la New York, în 1905, de Sime Silverman, sub forma unei reviste săptămânale care oferea informaţii din industria de divertisment şi din comerţ, dar a devenit o publicaţie zilnică, cu sediul la Los Angeles, începând abia din 1933. Revista are şi un site propriu, lansat în 1998 şi oferă cititorilor informaţii şi analize din domeniul producţiilor cinematografice şi de televiziune, date de box office şi alte informaţii despre contractele de afaceri semnate în industria de divertisment din SUA. ”Variety” s-a confruntat însă în ultimii ani cu concurenţa tot mai puternică din partea rivalilor de la ”The Hollywood Reporter”, ”Deadline Hollywood” şi ”The Wrap”, ca şi din partea site-urilor care postează gratuit ştiri şi informaţii din showbiz-ul american. La sfârşitul anului 2009, ”Variety” a luat decizia ca întregul ei conţinut online să poată fi consultat doar prin plata unei taxe, însă numărul de accesări ale paginilor sale a scăzut cu 40%, potrivit institutului de măsurare a audienţei Nielsen. Publicitatea reprezintă o sursă majoră de venituri pentru această revistă, în special pe durata sezonului premiilor de la Hollywood, atunci când studiourile de producţie cinematografică plătesc sume considerabile pentru anunţurile publicitare în care îşi promovează actorii şi filmele, în speranţa nominalizării acestora la premiile Oscar. Publicaţia este renumită şi pentru jargonul ei intern, care include termeni precum skeins (gheme de fire) - folosit pentru serialele TV - şi toppers (vârfuri) - folosit în cazul liderilor marilor corporaţii cinematografice.