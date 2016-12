”Viktor Ianukovici are mâinile pătate de sânge”

12:24:15 / 20 Februarie 2014

Europa map 1900

Mirunuto tata,de ce esti tu asa de dura la gura ?,,Incultul'' de,, Urban'' are parte de observatiile tale ,,suburbane''pentru ca in ,,prostia'' lui a dat un clik pe,,Historical Map Europa 1900''si a descifrat si el ce se intampla pe atunci ,deci inainte de Marea Revolutie din Octombrie.Lenin a venit din Elvetia cu idea marxismului unde a urmat un curs de ,,specialitate''. Sosit Rusia a bagat in capul mujicilor democratia utopica ,comunismul,Stalin i-a facut parte ca natiune din URSS pe ucrainieni si ,nu numai pe ei,Gorbaciov i-a ,,perestroicit'',Eltin le-a delimitat granita actuala si le-a zis sa zica bogdaproste. Putin acum nu mai este interesat de ,,fratie'',,colegi''neamuri''.El vrea economie,si bani din relatiile comerciale si bineinteles sa aiba garantia ca-si recupera imprumutul acordat Ucrainei.Si mai vrea si putere armata pentru a-si pazi bogatiile siberiene si Orientul indepartat cu zona arctica.Ma gandesc cind s-o trezi ADN-ul mongol,persan,roman,otoman, si isi vor aduce aminte ce au stapanit, ce o sa se intample cu lumea.