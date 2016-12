”Voi păziţi graniţele Europei şi vă mulţumesc pentru asta”

21:50:38 / 21 Mai 2014

AMERICANUL NU NE-A IMPUS NIMIC , NE-A FELICITAT , CA SINTEM PIATRA DE HOTAR INTRE EUROPA DEMOCRATA SI RUSIA COMUNISTA CU BETIVII EI ;DECI INTRE BINE SI RAU , CE ALEGETI PENTRU VIITORUL COPIILOR VOSTRI ?

NOI ROMANIA SINTEM PIATRA DE HOTAR INTRE BINE SI RAU , JUDECATI SINGURI CE E BINE SI CE E RAU , DUPA 50 DE ANI DE COMUNISM SALBATIC , SIMPLU , DUPA ATITA JEFUIALA COMUNISTA SI BIRURI DATE RUSILOR , AU RAMAS IN TARA EPAVELE COMUNISTE BATRINE ,CARE AU VINDUT ATUNCI TARA RUSILOR , IAR ACUM CONDUC ROMANIA IMPREUNA CU COPII SI GINERII LOR , REUNITI IN PARTIDE CU DENUMIRE ISTORICA , CE NU AU NIMIC IN COMUN CU SLEATCA COMUNISTA DICTATORIALA , CARE ISI SPUN PESEDISTI , PENELISTI , TARANISTI , PEDELISTI , NISTE VINZATORI DE TARA SI NEAM , PENTRU INTERESELE LOR MESCINE PERSONALE SI DE GRUPURI DE INTERESE , VA MAI VINE SA VOTATI ASEMENEA MONSTRI CU CHIP DE OAMENI ?