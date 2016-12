”Vom distruge bazele din România, îi vom anihila flota militară!”

10:50:48 / 11 Februarie 2015

PACE

Am citit cu atentie "articolul" si in mod deosebit aberantele "COMENTARI "., Constat ca nici un comentator, fie ca stie , fie ca nu stie ce scrie , au incredere in "americani" ca ne va apara impotriva unor interventii RUSESTI., Este o gandire "inapoiata","mafiota" si fara "logica"., FRATI ROMANI, RETINETI ca in cazul unui RAZBOI, R U S I A- are o forta NUCLEARA care poate sa faca din Romania o PARLOAGA s-au daca este o lupta clasica,vom vedea la fiecare pas romanasii nostri cum se prefac pamant., Deaceea cred in INTELEPCIUNE ca numai PACEA ne face DEMN sa traim , si , mai ales cu vecinii., Cat priveste pe americani aveti in vedere ca nu ei vor MURI ca sunt la mii de klometri, ci romanasii nostri care mult au mai suferit in urma celor doua Razboaie Mondiale., LUPTATI PENTRU PACE., NU PENTRU INARMARE SI RAZBOI., DUMNEZEU SA NE AIBA IN PAZA.,!!!