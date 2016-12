PASĂREA MĂLAI VISEAZĂ Unul dintre politicienii fără partid și care se agață cu disperare de politichie este Mircea Geoană. Dat afară din PSD, după ce fusese suspendat și admonestat de multe ori, Geoană s-a speriat că va intra într-un con de umbră. Drept urmare, și-a găsit un aliat pe măsură - Marian Vanghelie, zis și ”Almanahe” - și a înființat… o platformă cu care speră să ajungă la guvernare. Ideea nu ar fi cine știe ce, pentru că platforme și partidulețe au tot apărut de-a lungul anilor și, așa cum s-au ivit, așa au și dispărut. Problema vine când genul acesta de politicieni își dau o importanță mai mare decât ar trebui. Acum, ca să-și vadă visul împlinit, Geoană a anunțat că îi curtează pe liberali pentru ”o guvernare comună”. Mai mult, el a avertizat că la Senat există o nouă majoritate de facto, iar ”în Camera Deputaţilor, printr-un fel de mimetism politic, lucrurile se vor întâmpla în egală măsură”. În opinia lui, o eventuală moțiune de cenzură a opoziției ar putea avea șanse să dea jos Guvernul, ”cel târziu la început de martie”.

MAI E MULT PÂNĂ DEPARTE Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, neagă că în momentul de față ar exista o altă majoritate politică în Camerele Parlamentului. În acest moment, opoziția are nevoie de voturile a șapte senatori din marele grup PSD - UNPR - PC - PLR pentru a “unge” un nou președinte la Senat. PNL are 63 de senatori, la care s-ar putea adăuga senatorii UDMR și cei independenți. În total, 78 de voturi. Încă patru voturi pentru schimbarea lui Tăriceanu ar putea veni de la senatorii PSD care au ales tabăra lui Geoană și Vanghelie, incluzându-l aici pe Mircea Geoană. Ceea ce înseamnă un total de 82 de voturi. De partea cealaltă, grupul PSD - UNPR mai numără 73 de senatori (excluzându-i pe cei care au ales platforma lui Geoană). La aceștia se adaugă cei 15 senatori ai grupului PC - PLR. În total, 88 de voturi. În plus, liberalii vor să-l pună în fruntea Senatului pe Vasile Blaga, al cărui nume apare în megadosarul ”Microsoft”.