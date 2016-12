”Vremurile în care Europa oferea lumii spectacolul crizei au luat sfârşit”

”Vremurile când Europa oferea lumii spectacolul crizei şi al dezbinării au luat sfârşit”, a apreciat, vineri, preşedintele francez, François Hollande, în a doua zi a summit-ului european anual de la Bruxelles. Întrebat ce îşi doreşte pentru 2013, Hollande a răspuns ”o Europă mai solidară, mai puternică, ce crede în avantajele sale şi care nu va mai oferi lumii spectacolul dificultăţilor sale”. Hollande a apreciat că ”au fost întreprinse eforturi considerabile pe toată perioada anului 2012, care oferă încredere pentru anul 2013”. ”Am luat deja multe decizii”, a subliniat şeful de stat francez, enumerându-le: ”am fixat principiile supravegherii bancare, am ajuns să fim capabili să reglăm probleme precum cazul Greciei, am aspirat la o aprofundare a uniunii economice şi monetare în 2013 şi am creat mecanismele care ne vor permite să o realizăm”. Joi, în prima zi a summitului, cei 27 de şefi de stat şi guvern au studiat, timp de nouă ore, modalităţile de consolidare a Zonei Euro, compromise de criză. În cele din urmă, aceştia l-au mandatat pe preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, să prezinte, în iunie, un calendar de activitate mai puţin ambiţios decât cel pe care el însuşi îl propusese cu câteva zile în urmă. Printre acţiunile posibile se numără acorduri contractuale pe care statele membre le vor putea încheia cu instituţiile europene şi prin care acestea se angajează să întreprindă reforme structurale în schimbul anumitor stimulente financiare.

PRUDENŢĂ GERMANĂ ”Europa încă se află într-o perioadă dificilă şi nu trebuie să renunţe la eforturile pentru reforme”, a declarat cancelarul german, Angela Merkel, vineri, după summit-ul UE de la Bruxelles. ”Da, noi am realizat deja unele lucruri, dar consider că în faţa noastră încă rămâne o perioadă foarte dificilă. De fapt, trebuie să ne aşteptăm, anul viitor, la creşteri foarte slabe, chiar negative în unele ţări, precum şi la un şomaj foarte ridicat. Procesul de adaptare prin care trebuie să trecem este foarte dificil şi dureros, din cauza disciplinei bugetare foarte permisive din ultimii ani, în Europa şi a pierderilor de competitivitate, care pot fi depăşite într-un timp scurt. Aceste lucruri s-au petrecut într-o perioadă foarte lungă şi trebuie eliminate într-o perioadă lungă, iată de ce noi nu trebuie să lăsăm eforturile noastre pentru reforme”, a conchis Angela Merkel. Vineri, liderii europeni au încheiat un alt an de criză, felicitându-se că au fost capabili să salveze Grecia şi să pună sub control băncile, revizuind, totodată, ambiţiile lor pentru consolidarea uniunii economice şi monetare.

POPULARITATE RECORD Angela Merkel, care va candida pentru un al treilea mandat de cancelar în toamna lui 2013, a atins un record de popularitate, majoritatea germanilor apreciind că îşi îndeplineşte activitatea mai degrabă bine, potrivit unui sondaj publicat vineri. Aproximativ 72% dintre germani, care o apreciază în general pentru modul de gestionare a crizei din Zona Euro, sunt de părere că anul 2012 a fost, pentru ei, mai degrabă un an bun, în timp ce 27% dintre ei aşteaptă chiar o ameliorare, anul viitor, potrivit unui studiu Politbarometer, pentru postul public ZDF. Şi partidul conservator al Angelei Merkel, Uniunea Creştin-Democrată (CDU), afişează un avans, obţinând 40% din intenţiile de vot, o creştere cu 2% în comparaţie cu datele ultimului sondaj, anchete pe această temă fiind realizate lunar. Social-democraţii din cadrul SPD, care l-au desemnat pe Peer Steinbrück candidat la funcţia de cancelar, câştigă un punct şi obţin 30% din intenţiile de vot. Însă distanţa dintre cei doi candidaţi, Angela Merkel şi Peer Steinbrück, se adânceşte, 54% dintre persoanele chestionate preferând ca Angela Merkel să conducă Guvernul german (o creştere cu 2%), în comparaţie cu doar 36% care doresc ca fostul ministru de Finanţe să ocupe această funcţie. Coaliţia guvernamentală CDU-FDP (liberali) se află la cel mai înalt nivel al popularităţii pe care l-a înregistrat de când a preluat puterea, în 2009. Astfel, 62% dintre germani cred că Guvernul se achită mai degrabă bine de activitatea sa, în timp ce 30% sunt de părere opusă.